Polskie służby rozbiły grupę cyberterrorystów. Najstarszy miał 20 lat
Ich motywy były różne, ale cel jeden: zasiać jak największy zamęt.
Chęć popisania się i wywołania wokół siebie szumu, zemsty za przegraną w grze PvP, oraz zarobek. To motywowało grupę młodocianych cyberterrorystów, których zatrzymali Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Młodociani cyberterroryści zatrzymani
Jak na razie zatrzymano 7 osób, chociaż Policja zakłada, że mogło być ich więcej. Najmłodszy miał 18 lat, a najstarszy 20. Tym samym wszyscy odpowiedzą za swoje czyny jak osoby dorosłe. Wywołali oni ponad 380 fałszywych alarmów bombowych, z których powodu ewakuowano w sumie 12 tysięcy osób: w tym ze szkół i szpitali. Robili to dla zabawy, oraz na zlecenia.
Zajmowali się także kradzieżą tożsamości, które służyły im jako słup do wywoływania alarmów. To jednak nie koniec. Zajmowali się także nękaniem osób polegającym na zamawianiu na ich adresy sprzętów AGD, czy dostaw jedzenia. Miejmy nadzieję, że sąd potraktuje ich odpowiednio surowo.