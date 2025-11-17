Bezpieczeństwo

Polskie służby rozbiły grupę cyberterrorystów. Najstarszy miał 20 lat

Ich motywy były różne, ale cel jeden: zasiać jak największy zamęt.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polskie służby rozbiły grupę cyberterrorystów. Najstarszy miał 20 lat

Chęć popisania się i wywołania wokół siebie szumu, zemsty za przegraną w grze PvP, oraz zarobek. To motywowało grupę młodocianych cyberterrorystów, których zatrzymali Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Młodociani cyberterroryści zatrzymani

Jak na razie zatrzymano 7 osób, chociaż Policja zakłada, że mogło być ich więcej. Najmłodszy miał 18 lat, a najstarszy 20. Tym samym wszyscy odpowiedzą za swoje czyny jak osoby dorosłe. Wywołali oni ponad 380 fałszywych alarmów bombowych, z których powodu ewakuowano w sumie 12 tysięcy osób: w tym ze szkół i szpitali. Robili to dla zabawy, oraz na zlecenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon GÖTZE & JENSEN GFE303 Czarny
Telefon GÖTZE & JENSEN GFE303 Czarny
-20.03 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.96 zł
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
-100 zł
2099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Zajmowali się także kradzieżą tożsamości, które służyły im jako słup do wywoływania alarmów. To jednak nie koniec. Zajmowali się także nękaniem osób polegającym na zamawianiu na ich adresy sprzętów AGD, czy dostaw jedzenia. Miejmy nadzieję, że sąd potraktuje ich odpowiednio surowo.

Image
telepolis
bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo policja terroryzm
Zródła zdjęć: Shutterstock / daily_creativity
Źródła tekstu: RMF 24