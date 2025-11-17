Polskie służby rozbiły grupę cyberterrorystów. Najstarszy miał 20 lat

Chęć popisania się i wywołania wokół siebie szumu, zemsty za przegraną w grze PvP, oraz zarobek. To motywowało grupę młodocianych cyberterrorystów, których zatrzymali Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Młodociani cyberterroryści zatrzymani

Jak na razie zatrzymano 7 osób, chociaż Policja zakłada, że mogło być ich więcej. Najmłodszy miał 18 lat, a najstarszy 20. Tym samym wszyscy odpowiedzą za swoje czyny jak osoby dorosłe. Wywołali oni ponad 380 fałszywych alarmów bombowych, z których powodu ewakuowano w sumie 12 tysięcy osób: w tym ze szkół i szpitali. Robili to dla zabawy, oraz na zlecenia.