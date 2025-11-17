x-kom znowu miażdży promką. Było 269 zł, jest 89 zł

Oczywiście tak naprawdę to jest to zestaw słuchawek TWS. Bardzo mały zestaw słuchawek TWS, wielkości kluczyków samochodowych. Idealnie się sprawdzą, kiedy nasze standardowe słuchawki się rozładują w najmniej oczekiwanym momencie, albo jeśli cenimy sobie naprawdę miniaturowe rozwiązania. Zwłaszcza że same słuchawki również są niewielkie i praktycznie nie wystają z uszu. A wszystko to w promocji za 89 zł.

Jlab JBuds Mini

Promocja dotyczy słuchawek w kolorze miętowym. Oferują one standardową łączność SBC i nie znajdziemy przy nich ANC — co raczej nie powinno dziwić przy miniaturowych wymiarach. Ich bateria pozwala natomiast na do 5,5 godziny ciągłej pracy, która może być wydłużona do 20 godzin dzięki etui.