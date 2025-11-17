Sprzęt

x-kom znowu miażdży promką. Było 269 zł, jest 89 zł

Wiele osób ma swoje ulubione breloczki. Ten nie dość, że jest ładny, to jeszcze niezwykle użyteczny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
x-kom znowu miażdży promką. Było 269 zł, jest 89 zł

Oczywiście tak naprawdę to jest to zestaw słuchawek TWS. Bardzo mały zestaw słuchawek TWS, wielkości kluczyków samochodowych. Idealnie się sprawdzą, kiedy nasze standardowe słuchawki się rozładują w najmniej oczekiwanym momencie, albo jeśli cenimy sobie naprawdę miniaturowe rozwiązania. Zwłaszcza że same słuchawki również są niewielkie i praktycznie nie wystają z uszu. A wszystko to w promocji za 89 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
Jlab JBuds Mini Słuchawki w formie breloka

Jlab JBuds Mini

x-kom znowu miażdży promką. Było 269 zł, jest 89 zł

Promocja dotyczy słuchawek w kolorze miętowym. Oferują one standardową łączność SBC i nie znajdziemy przy nich ANC — co raczej nie powinno dziwić przy miniaturowych wymiarach. Ich bateria pozwala natomiast na do 5,5 godziny ciągłej pracy, która może być wydłużona do 20 godzin dzięki etui.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe JLAB Work Buds Czarny
Słuchawki dokanałowe JLAB Work Buds Czarny
0 zł
369 zł - najniższa cena
Kup teraz 369 zł
Słuchawki nauszne JLAB Jbuds Lux ANC Fioletowy
Słuchawki nauszne JLAB Jbuds Lux ANC Fioletowy
-230 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Słuchawki powietrzne JLAB Flex Open Turkusowy
Słuchawki powietrzne JLAB Flex Open Turkusowy
-130 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Advertisement
Jlab JBuds Mini Słuchawki w formie breloka

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
słuchawki TWS Jlab Jlab JBuds Mini
Zródła zdjęć: JLab, Lech Okoń / Telepolis