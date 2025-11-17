Gadający miś pluszowy, czyli spełnienie marzeń wielu dzieci, okazał się wadliwy i w rezultacie bardzo niebezpieczny dla maluchów. Zawierał chat obsługiwany przez sztuczną inteligencję, który bez najmniejszego skrępowania generował treści na wysoce nieodpowiednie tematy.

Miś, który powie za dużo

Firma produkująca zabawki FoloToy zaliczyła niezłą wpadkę po tym jak wypuściła na rynek pluszowego gadającego misia o imieniu Kumma. Pluszak został wyposażony w chatbota, opartego na sztucznej inteligencji, opartym na produkcie OpenAI. Jednak, gdy zabawkę chciała wypróbować Public Interest Research Group, Kumma zaczął generować treści nieodpowiednie, a nawet wysoce szkodliwe, szczególnie dla dzieci.

Rozgadany Kumma. O co tyle szumu?

Niektóre rzeczy, które opowiadał pluszak mogły sprawić, że włos się zjeżył na głowie. Podobno zawierał porady dotyczące tego, gdzie znaleźć noże i inne niebezpieczne przedmioty, jak zapalać zapałki, a także wiele wskazówek odnośnie aplikacji randkowych i wyjaśnień dotyczących tematów seksualnych.

Mały kolego, zapałki są dla dorosłych, którzy powinni z nich korzystać ostrożnie. Oto, jak to robią. miś tłumaczył wszystko skrupulatnie i jak należy.

Oczywiście, firma zareagowała natychmiast i wycofała zabawkę ze sprzedaży, przeprowadzając dodatkowy audyt bezpieczeństwa.