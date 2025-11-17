MediaMarkt ma nową usługę. Ideał dla raptusów

Sprzęt

MediaMarkt i Glovo nawiązały współpracę, dzięki której klienci popularnej sieci sklepów z elektroniką mogą zamówić szybkie dostawy za pośrednictwem aplikacji. Usługa stopniowo wprowadzana jest na terenie całego kraju.

Usługa MediaMarkt i Glovo może okazać się pomocna, gdy konieczny jest zakup na ostatnią chwilę, w sytuacji awaryjnej. 

Usługa sprawdzi się zarówno wtedy, gdy brakuje czasu na wizytę w sklepie stacjonarnym czy konieczny jest zakup na ostatnią chwilę, jak i w sytuacjach, gdy dojazd do galerii handlowej nie jest możliwy. Może to być niespodziewana awaria słuchawek podczas pracy zdalnej, zagubiony kabel HDMI tuż przed planowanym wieczorem filmowym czy prezent urodzinowy, o którym przypomnieliśmy sobie zbyt późno

– przekonują pomysłodawcy nowej usługi.

Szybkie zakupy w MediaMarkt za pośrednictwem Glovo są już dostępne w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdyni, Szczecinie, Zabrzu i Czeladzi, a od przyszłego roku usługa będzie sukcesywnie rozszerzana także o mniejsze miejscowości. 

Oferta MediaMarkt dostępna jest bezpośrednio w aplikacji Glovo. Klienci zyskują dostęp do około 12 tysięcy produktów z oferty sieci MediaMarkt, w tym małego sprzętu AGD, komputerów i akcesoriów komputerowych, smartfonów, sprzętu gamingowego i gier czy zabawek. W dostawie dostępne są artykuły o wadze do 15 kg. Na zamówienie klienci poczekają do godziny, chociaż możliwe jest, że zakupy pojawią się u klienta wcześniej – w zależności od adresu dostawy czy aktualnego natężenia ruchu. 

MediaMarkt jest pierwszą siecią sklepów ze sprzętem RTV AGD i elektroniką użytkową w Polsce, która oferuje swoim klientom zakupy w aplikacji q-commerce. Są one dostępne wyłącznie za pośrednictwem Glovo. 

MediaMarkt przeprowadził już testy w Warszawie 

W Warszawie przeprowadzono już pilotaż usługi. Z testów wynika, że zamówienia przygotowywane są średnio w 30 minut, a wśród najczęściej zamawianych produktów do tej pory znalazły się akcesoria takie jak kable, ładowarki i zasilacze oraz małe RTV, AGD i elektronika użytkowa. Najdroższy produkt, jaki dotychczas trafił do klienta to zegarek Apple Watch, ale wśród zamówień znalazły się także m.in. odkurzacz bezprzewodowy czy monitor.

