Realme GT 8 Pro zmierza do Polski. Znamy datę premiery

Realme GT 8 Pro zbliża się do Polski

Wyścig na cyferki w świecie smartfonów trwa w najlepsze, ale tym razem Realme postanowiło zaskoczyć czymś więcej niż tylko wydajnością. Chińska marka oficjalnie ogłosiła, że Realme GT 8 Pro zadebiutuje w Polsce już 2 grudnia 2025 roku. To bardzo szybka premiera, biorąc pod uwagę, że mówimy o jednym z pierwszych urządzeń z tym procesorem w Europie.

Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. To prawdziwa bestia wydajnościowa. Ośmiordzeniowa jednostka rozpędza się aż do 4,61 GHz. Producent chwali się, że dzięki temu telefon poradzi sobie z każdym zadaniem. Ciekawostką jest funkcja pozwalająca na uruchomienie dwóch wymagających gier jednocześnie. Nie wiem, kto gra w dwa tytuły naraz, ale technologia GT BOOST 3.0 ma to umożliwić.

Partnerstwo z legendą fotografii

Wydajność to jedno, ale Realme mocno stawia też na zdjęcia. Tym razem partnerem marki została firma RICOH. Dla fanów fotografii to duża rzecz. W oprogramowaniu aparatu znajdziemy specjalne tryby symulujące klasyczne tony aparatów z serii GR.

Do dyspozycji użytkowników oddane zostaną dwie kluczowe ogniskowe: 28 mm do szerokich kadrów oraz portretowe 40 mm. Ma to nadać zdjęciom bardziej artystyczny, "uliczny" charakter, z którego słynie japoński producent aparatów.

Modułowa konstrukcja to nowość

Najciekawszym elementem GT 8 Pro nie jest jednak procesor ani aparat, a jego budowa. Smartfon wyróżnia się wymienną wyspą aparatu. Standardowy moduł (okrągły) można zastąpić innym kompatybilnym elementem (na przykład prostokątnym - patrz zdjęcie tytułowe powyżej). To powiew świeżości na rynku, gdzie większość telefonów to sklejone na stałe bryły.

Urządzenie trafi do sprzedaży w dwóch kolorach: białym i niebieskim. Ta druga wersja jest szczególnie interesująca. Jej tylny panel wykonano z wegańskiej skóry, która w dotyku ma przypominać papier. Materiał pochodzi z recyklingu, co na pewno spodoba się osobom dbającym o ekologię.