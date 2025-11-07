Realme GT 8 Pro to kosmos. Testuję go przed polską premierą

Testy sprzętu

Dostałem do testów nowy, flagowy smartfon Realme. Model GT 8 Pro ma zadebiutować w naszym kraju dopiero za jakiś czas, ale już mogę się podzielić z Czytelnikami kilkoma informacjami na jego temat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:07
1
Realme GT 8 Pro - pierwsze wrażenia

Realme GT 8 Pro wpadł w moje ręce jeszcze przed oficjalną premierą w Polsce, dzięki czemu przyglądam mu się i testuję już od kilku dni. Na razie nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale już teraz mogę pokazać Wam, jak ten smartfon wygląda i co potrafi. A potrafi sporo, bo to powiew świeżości, na który czekaliśmy.

Pierwsze wrażenie? Telefon jest świetnie zbudowany i fantastycznie wygląda z tą nową wyspą fotograficzną. W końcu coś oryginalnego. To jeden z najlepiej wyglądających modułów fotograficznych, jakie widziałem. Prosta elegancja z nutką techniki, w postaci choćby dwóch śrubek. Można je odkręcić, ale o tym za chwilę.

Do testów otrzymałem smartfon w kolorze białym (Diary White). Będzie też wariant niebieski (Urban Blue). Obudowa urządzenia to połączenie dwóch tafli szkła oraz rozdzielającej je aluminiowej ramki. Tył i boki są matowe, czyli są takie, jak lubię. Realme GT 8 Pro świetnie też leży w dłoni i się z niej nie wyślizguje bez wyraźnego powodu.

O co chodzi z tymi śrubkami?

Czas odpowiedzieć na pytanie postawione powyżej: O co chodzi z tymi śrubkami? Już wyjaśniam, posiłkując się tym, co obwieściło światu samo Realme. Otóż wygląd fotograficznej wyspy najnowszego flagowca tej chińskiej marki można... zmienić. Wystarczy w tym celu odkręcić dwie śrubki, o których wspomniałem wcześniej, a następnie zdjęć pokrywę modułu fotograficznego i wstawić inną. 

To nie jest żadna nakładka czy specjalne etui. Mówimy o fizycznym odkręceniu całego modułu osłony obiektywów i zastąpieniu go innym. Wyspa tylnych aparatów może być okrągła, kwadratowa lub w kształcie przypominającym robota.

Jak informuje Realme (sam nie sprawdzałem), mechanizm jest banalnie prosty. Wystarczy zwolnić blokadę, odkręcić pierścień, zdjąć wyspę i założyć nową. Każdy z proponowanych przez producenta modułów ma odcień, który w ciekawy i delikatny sposób kontrastuje z obudową. Cała operacja powinna zająć tylko 15 sekund. Pytanie, czy to tylko bajer? Może. Ale może dać sporo zabawy. Nabywcy nie powinni się nudzić.

Ponad 4 miliony w Antutu. Pytania?

Jak możemy przeczytać w oficjalnej specyfikacji smartfonu (Realme GT 8 Pro miał już premierę w Chinach), pod maską tego modelu pracuje topowy układ Qualcomma, Snapdragon 8 Elite Gen 5. W AnTuTu 11 wykręcił on 4 030 445 punktów. W tym momencie to nasz absolutny rekordzista. Napędzane MediaTekiem 9500 Vivo X300 Pro oraz Oppo Find X9 osiągnęły w tym samym teście odpowiednio 3 499 124 i 3 619 954 punkty.

Mogę dodać, że w innych benchmarkach też wyszło bardzo dobrze. Na przykład w Geekbench 6 Realme GT 8 Pro osiągnął 3757 punktów dla jednego rdzenia oraz 11377 punktów dla wszystkich. Testy były prowadzone na oprogramowaniu w wersji 16.0.0.291. Krótkie porównanie do Vivo i Oppo w tabeli poniżej.

Smartfon Realme GT 8 Pro Vivo X300 Pro Oppo Find X9
AnTuTu 11 4 030 445 3 499 124 3 619 954
Geekbench 6 3757/11377 3468/10230 3295/9601
AI Benchmark 21149 21296 8763
3DMark Wild Life Extreme 7898 7195 7006
Pokaż więcej

Na co dzień w telefonie oczywiście wszystko działa płynnie i się nie zacina. Aplikacje uruchamiają się natychmiast, a przełączanie się między nimi nie robi na GT 8 Pro żadnego wrażenia.

Aparaty i legendarna marka fotografii

Firma Realme tym razem przygotowała fotograficzne zaplecze swojego flagowca przy współpracy z legendarną marką Ricoh. Urządzenie ma z tyłu trzy aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) oraz aż 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy (f/2.6, OIS, zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 120x).

Wciąż sprawdzam, jak ten arsenał się sprawdza w różnych sytuacjach. Jako przedsmak wyników wrzuciłem do galerii poniżej kilka pierwszych zdjęć. To tylko mała próbka możliwości tego smartfonu. Miłego oglądania.

Realme GT 8 Pro to prawdziwy flagowiec

Realme GT 8 Pro zapowiada się na prawdziwy hit. Pomysł z wymianą wyspy aparatów jest odważny i, co ciekawe, po prostu działa. Do tego mamy potworną wydajność i całkiem niezłe zdjęcia. Zostaję z nim na dłużej. Pełna recenzja wkrótce. A potem fotopojedynek, ale na razie nie zdradzę konkurentów 😃

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Realme
Źródła tekstu: Realme, opracowanie własne