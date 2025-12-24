Xiaomi Watch 5 już jutro. Zegarek zaskoczy nietypowym czujnikiem mięśni

Już 25 grudnia, w sam środek Świąt, Xiaomi planuje w Chinach wielką premierę, która przyniesie nam nie tylko smartfon Xiaomi 17 Ultra oraz nowe słuchawki Xiaomi Buds 6, ale także kolejną generację inteligentnych zegarków – Xiaomi Watch 5.

Nowy model zapowiada się niezwykle interesująco, a uwagę zwraca nowy czujnik i związane z nimi funkcje monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Doniesienia sugerują, że Xiaomi Watch 5 nie będzie kolejnym, zwykłym smartwatchem, ale modelem skierowanym do użytkowników aktywnych sportowo, dbających o stan organizmu.

Największą nowością w nadchodzącym Xiaomi Watch 5 ma być pierwszy w historii marki czujnik EMG, czyli sensor elektromiograficzny. To rozwiązanie służy do śledzenia i analizy aktywności mięśni poprzez pomiar sygnałów elektrycznych generowanych podczas ich skurczu i rozkurczu. Czujniki EMG dotąd były stosowane głównie w specjalistycznym sprzęcie medycznym, więc w zegarku stanowią dodatkowy atut. Dzięki EMG zegarek powie użytkownikowi, kiedy mięśnie są rzeczywiście przeciążone, co pomoże unikać kontuzji i przetrenowania. Taki czujnik pozwoli też na korektę postawy podczas treningu siłowego.

Obok EMG, na pokładzie znajdzie się również znany już z poprzednich modeli sensor EKG do monitorowania pracy serca, co wraz z pulsometrem z pomiarem nasycenia krwi powinno stworzyć kompleksowy zestaw narzędzi zdrowotnych.

Z przecieków wynika, że Xiaomi Watch 5 został wyposażony w jednolitą kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej. Ekran chroniony będzie przez syntetyczne szkło szafirowe, co powinno zagwarantować odporność na zarysowania nawet przy intensywnym użytkowaniu. Użytkownicy otrzymają także możliwość personalizacji dzięki trzem różnym wariantom pasków dostępnych na start.