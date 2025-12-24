Sprzęt

USA idzie na wojnę z chińską firmą. DJI może skończyć jak Huawei

I tak, mówimy tu o maszynach cywilnych, które można kupić w niemal każdym markecie z elektroniką. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:53
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
USA idzie na wojnę z chińską firmą. DJI może skończyć jak Huawei

DJI to światowy lider, jeśli chodzi o sprzedaż dronów konsumenckich i nie inaczej jest w USA. Firma zdobyła 85% tamtejszego rynku. Tym samym, kiedy w tym tygodniu Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ogłosiła całkowity zakaz sprzedaży nowych dronów spoza USA, to wiadomo, która z firm była głównym celem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drony DJI zakazane w USA

Mowa tu nie tylko o samych dronach, ale i o kluczowych komponentach do nich. Tym samym właściciele starszych maszyn będą musieli się pogodzić z brakiem części do ich serwisowania. A te w przypadku dronów są dość istotne podczas ich eksploatacji. Można jednak mieć nadzieję, że będą powstawały ich lokalne zamienniki. W takim wypadku jednak będzie to chichot losu, ponieważ amerykanie zaczną produkować podróbki chińskich elementów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dron DJI Mini 4 Pro (RC-N2) Wideo 4K/60FPS HDR, Czas lotu do 34 min., 249g
Dron DJI Mini 4 Pro (RC-N2) Wideo 4K/60FPS HDR, Czas lotu do 34 min., 249g
0 zł
2847 zł - najniższa cena
Kup teraz 2847 zł
Dron DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3) Nagrywanie 4K/120fps
Dron DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3) Nagrywanie 4K/120fps
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Dron DJI Neo 2 Fly More Combo
Dron DJI Neo 2 Fly More Combo
-100.02 zł
1849 zł - najniższa cena
Kup teraz 1748.98 zł
Advertisement

Zakończmy jednak dygresję, ponieważ to nie koniec. Zakaz ma dotyczyć także sprzętu komunikacyjnego i monitoringu wideo firm DJI i Autel Robotics. Dobre wiadomości dla amerykańskich droniarzy są natomiast takie, że urządzenia, które już są dostępne w sklepach i magazynach na terenie USA, wciąż będzie można tam kupić, chociaż FCC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń na tym polu w przyszłości. Tym samym miłośnicy bezzałogowych statków powietrznych w Stanach Zjednoczonych powinni udać się do sklepów robić zapasy, bo jak widać, sytuacja jest dość rozwojowa. 

Można się było tego spodziewać

I chociaż z naszego punktu widzenia wygląda to na nagłą i niespodziewaną decyzję, to tak naprawdę FCC starało się zablokować drony DJI już od 2024 roku. Te mają stanowić zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu wydanym przez ten organ:

Bezzałogowe statki powietrzne i ich krytyczne komponenty muszą być produkowane w Stanach Zjednoczonych. Zmniejszy to ryzyko bezpośrednich ataków i zakłóceń w ich działaniu, nieautoryzowanego nadzoru, wycieku poufnych danych i innych zagrożeń dla kraju ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto zapewni to odporność i niezależność naszej krajowej produkcji bezzałogowych statków powietrznych i ich krytycznych komponentów, co jest kluczowym wymogiem bezpieczeństwa narodowego.

Tu warto przytoczyć polski raport autorstwa OSW, który sugeruje, że chińskie auta elektryczne mogą stanowić zagrożenie z powodu bycia potencjalnymi szpiegami na kołach i narzędziami do przeprowadzania zdalnych akcji dywersyjnych. Czy to się nam podoba, czy nie, to drony mają jeszcze większy potencjał, jeśli chodzi o działalność wywiadowczą. Tym samym decyzja USA nie jest wcale aż tak mocno oderwana w rzeczywistości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Wściekli operatorzy dronów i DJI

Oczywiście operatorzy dronów z USA nie są zadowoleni z tego stanu rzeczy. Wskazują oni na brak realny brak alternatywy dla urządzeń od DJI. Szczególnie uderzy to w operatorów profesjonalnych, dla których latanie i nagrywanie dronami to nie tylko pasja, ale i źródło dochodu. W ich przypadku utracą możliwość wymiany, naprawy i konserwacji ich narzędzi pracy. 

DJI również nie jest zadowolone z takiego obrotu sprawy. Firma zarzuca USA walkę z konkurencją. Zauważa przy tym, że agencje rządowe od lat patrzą jej na ręce, szukając najmniejszych możliwych uchybień, a mimo to nie udało im się nigdy znaleźć nawet cienia dowodu przeciwko ich produktom i usługom.

Produkty DJI należą do najbezpieczniejszych i najlepiej zabezpieczonych na rynku, co potwierdzają wieloletnie analizy przeprowadzone przez agencje rządowe USA i niezależne podmioty. Obawy dotyczące bezpieczeństwa danych DJI nie mają oparcia w dowodach i odzwierciedlają raczej protekcjonizm, sprzeczny z zasadami otwartego rynku

Image
telepolis
DJI drony fcc DJI zakaz w USA
Zródła zdjęć: DJI
Źródła tekstu: Tomshardware