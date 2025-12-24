Realme z 12 200 mAh. Ten mocarz zadebiutuje 6 stycznia
Początek nowego roku będzie obfitował w liczne nowości sprzętowe. Wśród nich znajdzie się niezwykle interesujący tablet Realme Pad 3 5G z dostępem do szybkiej sieci mobilnej oraz dużym akumulatorem.
Realme szykuje się do mocnego uderzenia na rynku tabletów na początku 2026 roku. Do sieci trafiły właśnie najważniejsze dane dotyczę modelu Realme Pad 3 5G. Wiadomo już na pewno, że premiera tabletu odbędzie się 6 stycznia w Indiach, towarzysząc debiutowi serii smartfonów Realme 16 Pro oraz słuchawek Realme Buds Air 8. Po Indiach należy spodziewać się debiutu w innych państwach na całym świecie.
Sercem nowego tabletu jest układ MediaTek Dimensity 7300 Max, co jest istotną zmianą względem poprzednika, który wyposażony był w leciwego Helio G99. Zastosowanie nowej jednostki zapewni nie tylko wyższą wydajność, ale przede wszystkim obsługę sieci 5G, co wciąż nie jest oczywistością w świecie tabletów.
Obraz będzie wyświetlany na 11,6-calowym panelu LCD o rozdzielczości 2.8K i jasności 500 nitów. Co ważne dla graczy, ekran ma wspierać odświeżanie na poziomie 120 Hz. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0, wzbogaconą o funkcje Next AI.
Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji jest bateria. Realme Pad 3 ma zostać wyposażony w potężną baterię o pojemności aż 12 200 mAh, co stanowi ogromny skok względem modelu Pad 2, który oferował 8360 mAh. Akumulator będzie można ładować z mocą 45 W. Mimo tak dużej baterii, konstrukcja pozostanie smukła – grubość urządzenia ma wynosić 6,6 mm przy wadze 578 gramów.
Akumulator 12 200 mAh to sporo nawet jak na tablet, a wraz z ekranem 11,6 cala powinien stworzyć interesujące połączenie – Realme Pad 3 5G będzie relatywnie poręczny i zapewni długi czas pracy.
Realme Pad 3 ma być także dostępny w wariancie tylko Wi-Fi. Zapowiadane konfiguracje pamięci to 8/128 GB oraz 8/256 GB. Użytkownicy będą mogli wybierać między kolorami Space Grey oraz Champagne Gold. Producent planuje również wprowadzenie dedykowanych akcesoriów, takich jak klawiatura i rysik, przy czym ten ostatni może być dodawany gratis w przedsprzedaży.