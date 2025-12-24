Sprzęt

Realme z 12 200 mAh. Ten mocarz zadebiutuje 6 stycznia

Początek nowego roku będzie obfitował w liczne nowości sprzętowe. Wśród nich znajdzie się niezwykle interesujący tablet Realme Pad 3 5G z dostępem do szybkiej sieci mobilnej oraz dużym akumulatorem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:44
0
Realme szykuje się do mocnego uderzenia na rynku tabletów na początku 2026 roku. Do sieci trafiły właśnie najważniejsze dane dotyczę modelu Realme Pad 3 5G. Wiadomo już na pewno, że premiera tabletu odbędzie się 6 stycznia w Indiach, towarzysząc debiutowi serii smartfonów Realme 16 Pro oraz słuchawek Realme Buds Air 8. Po Indiach należy spodziewać się debiutu w innych państwach na całym świecie. 

Sercem nowego tabletu jest układ MediaTek Dimensity 7300 Max, co jest istotną zmianą względem poprzednika, który wyposażony był w leciwego Helio G99. Zastosowanie nowej jednostki zapewni nie tylko wyższą wydajność, ale przede wszystkim obsługę sieci 5G, co wciąż nie jest oczywistością w świecie tabletów. 

Obraz będzie wyświetlany na 11,6-calowym panelu LCD o rozdzielczości 2.8K i jasności 500 nitów. Co ważne dla graczy, ekran ma wspierać odświeżanie na poziomie 120 Hz. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0, wzbogaconą o funkcje Next AI.

Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji jest bateria. Realme Pad 3 ma zostać wyposażony w potężną baterię o pojemności aż 12 200 mAh, co stanowi ogromny skok względem modelu Pad 2, który oferował 8360 mAh. Akumulator będzie można ładować z mocą 45 W. Mimo tak dużej baterii, konstrukcja pozostanie smukła – grubość urządzenia ma wynosić 6,6 mm przy wadze 578 gramów. 

Akumulator 12 200 mAh to sporo nawet jak na tablet, a wraz z ekranem 11,6 cala powinien stworzyć interesujące połączenie – Realme Pad 3 5G będzie relatywnie poręczny i zapewni długi czas pracy.

Realme Pad 3 ma być także dostępny w wariancie tylko Wi-Fi. Zapowiadane konfiguracje pamięci to 8/128 GB oraz 8/256 GB. Użytkownicy będą mogli wybierać między kolorami Space Grey oraz Champagne Gold. Producent planuje również wprowadzenie dedykowanych akcesoriów, takich jak klawiatura i rysik, przy czym ten ostatni może być dodawany gratis w przedsprzedaży.

Zobacz: Realme 16 Pro z aparatem 200 Mpix. Wyciek ujawnia tajemnice

Image
telepolis
tablet Realme Realme Pad 3 5G Realme Pad 3
Zródła zdjęć: Realme