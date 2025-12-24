Samsung ma porzucić tę linię smartfonów. Sprzedaż jest tragicznie niska

Samsunga Galaxy S25 Edge trudno nazwać, chociażby umiarkowanym sukcesem. Okazuje się, że głosy konsumentów w sieci pokrywają się z ich decyzjami zakupowymi i mało kogo interesuje cienki smartfon z mocno wystającymi aparatami i słabą baterią. Ludzie wolą nieco grubsze konstrukcje, których wskaźnik naładowania akumulatora nie przypomina stopera, o czym przekonał się zarówno Samsung, jak i Apple. Teraz zaś pojawiły się doniesienia, że Galaxy S26 Edge nie powstanie.

Samsung Galaxy S26 Edge ma być porzucony

Zgodnie z doniesieniami Korea Economic Daily prace nad takim urządzeniem trwały, jednak po porażce ultracienkich smartfonów Samsung miał je całkowicie porzucić. Nie ma tu więc mowy o zawieszeniu projektu, a o jego całkowitym uśmierceniu. Producent ma skupić się na pewniejszych i popularniejszych rozwiązaniach.

Koniec szaleństw w smartfonach

Ten trend w przyszłym roku może okazać się bardzo popularny. Wiele wskazuje na to, że firmy postawią na typowe pewniaki i nie będą tworzyć urządzeń, których sukces jest kwestią dyskusyjną. Jednym z powodów mogą być ograniczone zasoby, jednego z najważniejszych elementów. Mowa tu o modułach RAM. Te nie tyle, że są bardzo drogie. Ich zwyczajnie brakuje na rynku. A w takim wypadku nie ma mowy o ich marnowaniu na urządzenia, które się nie sprzedadzą. Zwłaszcza kiedy mówimy o urządzeniach z modułami z górnej półki.