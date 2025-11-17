Aplikacje

Apple Sports już w Polsce. Dla kibiców – obowiązkowa

Apple Sports to bezpłatna aplikacja na iPhone’a umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników sportowych, statystyk i innych informacji. Teraz mogą z niej korzystać Polacy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
18:27
Aplikacja Apple Sports została teraz udostępniona w większej liczbie krajów europejskich, w tym w Polsce. Aplikacja dzięki wielu opcjom personalizacji pozwala na umieszczenie ulubionych lig i drużyn w dobrze widocznym miejscu. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać wyniki i nadchodzące mecze, a także analizować inne informacje sportowe, takie jak statystyki drużyn czy składy. 

Usługa Apple Sports pozwala fanom na skonfigurowanie układu aplikacji według swoich preferencji interfejsu, także na śledzenie ulubionych drużyn i lig. Przy ustawieniach wyjściowych wydarzenia i mecze są grupowane według lig, a użytkownicy mogą dostosować kolejność lig, tak aby ich ulubione były wyświetlane jako pierwsze. Dzięki temu fani mają natychmiastowy dostęp do wyników i aktualności, na których im najbardziej zależy.

Apple Sports, korzystając z funkcji Wydarzenia na żywo, w czasie rzeczywistym przesyła informacje bezpośrednio na ekran blokady iPhone’a i Apple Watch. Użytkownik może również z wyprzedzeniem zaplanować nadchodzące wydarzenia. Funkcja Game Card Sharing daje fanom możliwość podzielenia się swoimi emocjami wywołanymi w czasie dowolnego meczu we wszystkich wyświetlanych ligach.

Dzięki widżetom miłośnicy sportów będą mogli personalizować ekran główny swojego iPhone’a i wyświetlić na nim swoje ulubione drużyny i ligi. Co więcej, dostęp do widżetów można uzyskać nie tylko z iPhone’a, ale także z iPada i Maca. Użytkownicy zyskają więc możliwość przeglądania wyników i terminarzy rozgrywek swoich ulubionych lig i drużyn na jeszcze większej liczbie platform.2

Apple Sports obsługuje aktualnie następujące ligi:

  • Bundesliga
  • 2. Bundesliga
  • Liga Mistrzów (mężczyzn i kobiet)
  • Liga Konferencji
  • EFL Championship
  • Europa League
  • Formuła 1
  • LaLiga
  • Liga MX
  • Ligue 1
  • Ligue 2
  • MLB
  • MLS
  • NASCAR
  • NBA
  • Koszykówka NCAA (męska i żeńska)
  • NCAAF
  • NFL
  • NHL
  • NWSL
  • Premier League
  • Primeira Liga
  • Segunda División
  • Serie A
  • Serie B
  • Tenis (męski i żeński)
  • WNBA

Użytkownicy w Polsce mogą pobrać teraz aplikację ze strony App Store.

