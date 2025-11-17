Apple Sports już w Polsce. Dla kibiców – obowiązkowa
Apple Sports to bezpłatna aplikacja na iPhone’a umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników sportowych, statystyk i innych informacji. Teraz mogą z niej korzystać Polacy.
Aplikacja Apple Sports została teraz udostępniona w większej liczbie krajów europejskich, w tym w Polsce. Aplikacja dzięki wielu opcjom personalizacji pozwala na umieszczenie ulubionych lig i drużyn w dobrze widocznym miejscu. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać wyniki i nadchodzące mecze, a także analizować inne informacje sportowe, takie jak statystyki drużyn czy składy.
Usługa Apple Sports pozwala fanom na skonfigurowanie układu aplikacji według swoich preferencji interfejsu, także na śledzenie ulubionych drużyn i lig. Przy ustawieniach wyjściowych wydarzenia i mecze są grupowane według lig, a użytkownicy mogą dostosować kolejność lig, tak aby ich ulubione były wyświetlane jako pierwsze. Dzięki temu fani mają natychmiastowy dostęp do wyników i aktualności, na których im najbardziej zależy.
Apple Sports, korzystając z funkcji Wydarzenia na żywo, w czasie rzeczywistym przesyła informacje bezpośrednio na ekran blokady iPhone’a i Apple Watch. Użytkownik może również z wyprzedzeniem zaplanować nadchodzące wydarzenia. Funkcja Game Card Sharing daje fanom możliwość podzielenia się swoimi emocjami wywołanymi w czasie dowolnego meczu we wszystkich wyświetlanych ligach.
Dzięki widżetom miłośnicy sportów będą mogli personalizować ekran główny swojego iPhone’a i wyświetlić na nim swoje ulubione drużyny i ligi. Co więcej, dostęp do widżetów można uzyskać nie tylko z iPhone’a, ale także z iPada i Maca. Użytkownicy zyskają więc możliwość przeglądania wyników i terminarzy rozgrywek swoich ulubionych lig i drużyn na jeszcze większej liczbie platform.2
Apple Sports obsługuje aktualnie następujące ligi:
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Liga Mistrzów (mężczyzn i kobiet)
- Liga Konferencji
- EFL Championship
- Europa League
- Formuła 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA
- Koszykówka NCAA (męska i żeńska)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tenis (męski i żeński)
- WNBA
Użytkownicy w Polsce mogą pobrać teraz aplikację ze strony App Store.