Aplikacje

WhatsApp gotowy na Nowy Rok. Chwali się szczególnie jedną nowością

WhatsApp życzy nam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku i jeszcze bardziej uatrakcyjnia składanie życzeń najbliższym. Wprowadza nowe naklejki, reakcje, oraz specjalny układ 2026. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
2
Kto nie był nigdy w grupie na WhatsAppie?

Ciężko w dzisiejszych czasach znaleźć taką osobę. Nowy Rok to dla WhatsApp'a wyjątkowy dzień. Nic dziwnego, to moment, kiedy w aplikacji padają rekordy wysłanych wiadomości i telefonów do bliskich i znajomych. 

W zwykłe dni obsługujemy ponad 100 miliardów wiadomości i 2 miliardy rozmów, ale te 24 godziny, w których świat wita Nowy Rok, zawsze znajduje się na szczycie rankingów. Jesteśmy dumni, że nasz niewielki wkład pomaga w realizacji marzeń na nadchodzący rok.

czytamy na oficjalnym blogu WhatsApp'a. 

Nowość - animowane naklejki w statusie

Ten lubiany komunikator w tym roku dodał kilka noworocznych akcentów, które będą dostępne przez cały okres świąteczny. W tym pojawiła się jedna nowość, wprowadzona po raz pierwszy. Mowa o animowanych naklejkach do aktualizacji statusu. Dzięki nim użytkownicy mogą powitać Nowy Rok z większym przytupem, wykorzystując specjalny układ z animowaną naklejką.

Oprócz tej nowości, znajdziemy całkiem nowy pakiet naklejek 2026, nowe efekty w rozmowach wideo takie jak fajewerki, konfetti i animacje gwiazd. WhatsApp także przygotował niespodziankę dla swoich użytkowników i przywrócił specjalne animacje, które można zobaczyć, gdy użyje się ikony emoji z konfetti jako reakcji na wiadomość. Warto wypróbować i nacieszyć oko nowymi doznaniami estetycznymi. 

W dalszym ciągu można tworzyć wydarzenia i przypinać je w czacie, używać ankiet aby wybrać jedzenie i aktywności, a także transmitować lokalizację, aby ułatwić znajomym dotarcie na miejsce imprezy. 

telepolis
aplikacja WhatsApp WhatsApp naklejki WhatsApp animowane naklejki WhatsApp nowość whatsapp status
Zródła zdjęć: Depiction Images / Shutterstock
Źródła tekstu: blog.whatsapp.com