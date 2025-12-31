WhatsApp gotowy na Nowy Rok. Chwali się szczególnie jedną nowością

Kto nie był nigdy w grupie na WhatsAppie?

Ciężko w dzisiejszych czasach znaleźć taką osobę. Nowy Rok to dla WhatsApp'a wyjątkowy dzień. Nic dziwnego, to moment, kiedy w aplikacji padają rekordy wysłanych wiadomości i telefonów do bliskich i znajomych.

W zwykłe dni obsługujemy ponad 100 miliardów wiadomości i 2 miliardy rozmów, ale te 24 godziny, w których świat wita Nowy Rok, zawsze znajduje się na szczycie rankingów. Jesteśmy dumni, że nasz niewielki wkład pomaga w realizacji marzeń na nadchodzący rok. czytamy na oficjalnym blogu WhatsApp'a.

Nowość - animowane naklejki w statusie

Ten lubiany komunikator w tym roku dodał kilka noworocznych akcentów, które będą dostępne przez cały okres świąteczny. W tym pojawiła się jedna nowość, wprowadzona po raz pierwszy. Mowa o animowanych naklejkach do aktualizacji statusu. Dzięki nim użytkownicy mogą powitać Nowy Rok z większym przytupem, wykorzystując specjalny układ z animowaną naklejką.

Oprócz tej nowości, znajdziemy całkiem nowy pakiet naklejek 2026, nowe efekty w rozmowach wideo takie jak fajewerki, konfetti i animacje gwiazd. WhatsApp także przygotował niespodziankę dla swoich użytkowników i przywrócił specjalne animacje, które można zobaczyć, gdy użyje się ikony emoji z konfetti jako reakcji na wiadomość. Warto wypróbować i nacieszyć oko nowymi doznaniami estetycznymi.