Aplikacje

Polska idzie na wojnę z TikTokiem. Chodzi o Polexit

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wysłał oficjalne pismo do Komisji Europejskiej. Resort domaga się pilnej kontroli TikToka. Powodem są niepokojące treści generowane przez sztuczną inteligencję, które uderzają w bezpieczeństwo państwa.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polska idzie na wojnę z TikTokiem. Chodzi o Polexit

AI namawia do Polexitu

Na platformie TikTok pojawiło się mnóstwo filmów, w których postaci kobiet wygenerowane przez AI nawołują do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Treści te powstają przy użyciu algorytmów i są publikowane w polskojęzycznej części serwisu bez żadnych oznaczeń o ich sztucznym pochodzeniu. Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że to zorganizowana kampania dezinformacyjna, która ma na celu destabilizację nastrojów społecznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Resort brał sprawy w swoje ręce

Zanim sprawa trafiła do Brukseli, polskie służby podjęły bezpośrednią walkę z botami. W poniedziałek (29 grudnia), od wczesnych godzin porannych, eksperci resortu cyfryzacji byli w pełnej gotowości, monitorując serwis i zgłaszając niebezpieczne nagrania bezpośrednio do administratorów TikToka. Podstawą zgłoszeń było naruszenie regulaminu platformy. Twórcy nie oznaczyli materiałów jako wygenerowanych przez AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon BLACKVIEW BV9300 Pro 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon BLACKVIEW BV9300 Pro 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
1229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1229.99 zł
Smartfon IIIF150 Raptor 12/256GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon IIIF150 Raptor 12/256GB 6.8" 120Hz Czarny
-200 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Czarny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Czarny SM-S938
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Advertisement

Choć TikTok podjął próbę blokowania wskazanych filmów, Ministerstwo oceniło te działania jako niewystarczające. Reakcja platformy miała charakter wybiórczy i odbywała się w zbyt ograniczonym zakresie. Pozwoliło to dezinformacji dalej się rozprzestrzeniać.

Bruksela musi zareagować

Polska chce wszczęcia oficjalnego postępowania przeciwko gigantowi. Wniosek skierowany do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ma sprawdzić trzy kluczowe kwestie:

  • czy TikTok rzetelnie ocenił ryzyko rozprzestrzeniania się dezinformacji,
  • w jaki sposób algorytmy platformy reagują na treści destabilizujące państwo,
  • czy platforma reaguje wystarczająco szybko na zgłoszenia o łamaniu regulaminu.

Wiceminister Dariusz Standerski przypomniał, że Komisja potrafi być stanowcza, czego dowodem jest niedawna wysoka kara nałożona na platformę X za podobne zaniedbania. Polska oczekuje teraz równie zdecydowanych kroków wobec chińskiego giganta.

Całe pismo do Komisji Europejskiej znajduje się w tym dokumencie PDF (tłumaczenie na język polski).

Nowe prawo na biurku Prezydenta RP

Sprawa TikToka to tylko wierzchołek góry lodowej. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że kluczowym narzędziem w walce z takimi zagrożeniami będzie polska ustawa wdrażająca Akt o usługach cyfrowych (DSA). Nowe przepisy mają pozwolić na znacznie skuteczniejsze blokowanie nielegalnych treści w Internecie.

Ustawa została już przegłosowana i obecnie leży na biurku Prezydenta RP. Resort liczy na szybki podpis Karola Nawrockiego, co wzmocniłoby polskie służby w walce z dezinformacją i pozwoliło szybciej reagować na zagrożenia w przyszłości.

Image
telepolis
komisja europejska sztuczna inteligencja TikTok walka z dezinformacją akt o usługach cyfrowych Dezinformacja na tiktoku DSA TikTok AI polexit polska a tiktok
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji