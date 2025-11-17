Tylko dziś gamingowy laptop z RTX4050 kupisz 500 zł taniej

MSI Katana B13VEK-1258PL to dowód na to, że nawet niska półka laptopów gamingowych potrafi zagwarantować masę dobrej zabawy. Dziś natomiast tego laptopa możecie kupić znacznie taniej, bo za 3499 zł, natomiast jego dotychczasowa cena wynosiła 3999,99 zł.

MSI Katana B13VEK-1258PL

Zacznijmy od ekranu: jest to 17,3-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości 144 MHz. Jest to więc idealny wybór, biorąc pod uwagę pozostałe parametry sprzętu. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy i dwunastowątkowy układ Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz, który występuje w dwóch kościach po 8 GB. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby go rozbudować do aż 64 GB.