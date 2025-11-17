Tylko dziś gamingowy laptop z RTX4050 kupisz 500 zł taniej
Gamingowy laptop nie musi być drogi, chociaż oczywiście trzeba się liczyć z pewnymi kompromisami.
MSI Katana B13VEK-1258PL to dowód na to, że nawet niska półka laptopów gamingowych potrafi zagwarantować masę dobrej zabawy. Dziś natomiast tego laptopa możecie kupić znacznie taniej, bo za 3499 zł, natomiast jego dotychczasowa cena wynosiła 3999,99 zł.
MSI Katana B13VEK-1258PL
Zacznijmy od ekranu: jest to 17,3-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości 144 MHz. Jest to więc idealny wybór, biorąc pod uwagę pozostałe parametry sprzętu. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy i dwunastowątkowy układ Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz, który występuje w dwóch kościach po 8 GB. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby go rozbudować do aż 64 GB.
A skoro przy pamięci jesteśmy, to nośnikiem danych jest dysk 512 GB PCIe NVMe 4.0. Czas na najważniejsze: kartę graficzną. Tą jest RTX 4050 z 6 GB vRAM. A wszystko to jest zamknięte w 2,6 kg bryle pełnej podświetlenia RGB. Warto także dodać, że cena 3499 zł obowiązuje do końca dzisiejszego dnia, lub wyczerpania zapasów. W momencie pisania tego tekstu pozostały jedynie 34 sztuki. Warto się więc pośpieszyć.