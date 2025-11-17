Sprzęt

Szybki, poręczny, ze zintegrowanym kablem, a teraz jest za pół ceny. Oto powerbank idealny

Najlepszy powerbank, to taki, którego możemy mieć zawsze przy sobie i praktycznie tego nie czujemy. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Szybki, poręczny, ze zintegrowanym kablem, a teraz jest za pół ceny. Oto powerbank idealny

I chociaż dla wielu to brzmi jak herezja, to osobiście uważam, że najlepszym kompromisem pomiędzy wagą, rozmiarami, a pojemnością są jednostki 10 000 mAh. Warto jednak zauważyć, że powerbank nie tylko powinien być lekki, ale i w miarę szybki. Tak, aby nasz smartfon nie musiał wisieć godzinami na kablu, aby się podładować. Kolejną kwestią jest sam kabel... Kiedy USB-C dopiero wchodziło i za standard wciąż uznawane było microUSB pojechałem z Redmi Note 7 na kilkudniową wycieczkę na Polesie. Efekt? Pełny powerbank w plecaku i padnięta bateria w smartfonie. Tu natomiast kabel, a raczej dwa, są zintegrowane. A to wszystko za 69 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
Baseus QPow2 Mały, szybki, z kablem

Baseus QPow2

Powerbank ten oferuje wyżej wspomnianą pojemność 10 000 mAh, oraz moc do 30 W w standardzie PD. Ma także dwa zintegrowane kable USB-C, z czego jeden pełni także funkcję smyczy. Znajdziemy w nim także port USB-A, oraz USB-C, którym można także naładować samo urządzenie. A wszystko to przy wadze 236 gramów, oraz za 69 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank BASEUS Magnetic Mini MagSafe 10000mAh 30W Biały
Powerbank BASEUS Magnetic Mini MagSafe 10000mAh 30W Biały
0 zł
212 zł - najniższa cena
Kup teraz 212 zł
Powerbank BASEUS Compact 5000mAh 20W Różowy
Powerbank BASEUS Compact 5000mAh 20W Różowy
-7.4 zł
79.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 72.5 zł
Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W Czarny
Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W Czarny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Advertisement
Baseus QPow2 Mały, szybki, z kablem

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
baseus Powerbanki Baseus QPow2
Zródła zdjęć: Baseus