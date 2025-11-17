Szybki, poręczny, ze zintegrowanym kablem, a teraz jest za pół ceny. Oto powerbank idealny
Najlepszy powerbank, to taki, którego możemy mieć zawsze przy sobie i praktycznie tego nie czujemy.
I chociaż dla wielu to brzmi jak herezja, to osobiście uważam, że najlepszym kompromisem pomiędzy wagą, rozmiarami, a pojemnością są jednostki 10 000 mAh. Warto jednak zauważyć, że powerbank nie tylko powinien być lekki, ale i w miarę szybki. Tak, aby nasz smartfon nie musiał wisieć godzinami na kablu, aby się podładować. Kolejną kwestią jest sam kabel... Kiedy USB-C dopiero wchodziło i za standard wciąż uznawane było microUSB pojechałem z Redmi Note 7 na kilkudniową wycieczkę na Polesie. Efekt? Pełny powerbank w plecaku i padnięta bateria w smartfonie. Tu natomiast kabel, a raczej dwa, są zintegrowane. A to wszystko za 69 zł.
Baseus QPow2
Powerbank ten oferuje wyżej wspomnianą pojemność 10 000 mAh, oraz moc do 30 W w standardzie PD. Ma także dwa zintegrowane kable USB-C, z czego jeden pełni także funkcję smyczy. Znajdziemy w nim także port USB-A, oraz USB-C, którym można także naładować samo urządzenie. A wszystko to przy wadze 236 gramów, oraz za 69 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.