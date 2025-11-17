Szybki, poręczny, ze zintegrowanym kablem, a teraz jest za pół ceny. Oto powerbank idealny

I chociaż dla wielu to brzmi jak herezja, to osobiście uważam, że najlepszym kompromisem pomiędzy wagą, rozmiarami, a pojemnością są jednostki 10 000 mAh. Warto jednak zauważyć, że powerbank nie tylko powinien być lekki, ale i w miarę szybki. Tak, aby nasz smartfon nie musiał wisieć godzinami na kablu, aby się podładować. Kolejną kwestią jest sam kabel... Kiedy USB-C dopiero wchodziło i za standard wciąż uznawane było microUSB pojechałem z Redmi Note 7 na kilkudniową wycieczkę na Polesie. Efekt? Pełny powerbank w plecaku i padnięta bateria w smartfonie. Tu natomiast kabel, a raczej dwa, są zintegrowane. A to wszystko za 69 zł.