Samsung rozdaje klientom darmowe zegarki. Masz czas do 7 grudnia
Samsung ruszył z kolejną odsłoną znanej już promocji, w której można za darmo otrzymać zegarek Galaxy Watch7. Taki bonus czeka na tych, którzy zdecydują się na zakup jednego ze smartfonów koreańskiego producenta.
Podobną okazję Samsung ogłosił w październiku, jednak tamta promocja dobiegła już końca. Teraz wystartowała nowa, na bardzo podobnych zasadach. Kto się zdecyduje na kupno jednego z nowych smartfonów Samsunga, otrzyma jako dodatek zegarek Galaxy Watch7 40mm, w wersji zielonej z Bluetooth. Choć nie jest to najnowsza generacja smartwatchy Samsunga, to wciąż warto się nią zainteresować, zwłaszcza gdy sprzęt można otrzymać za darmo.
Promocja obowiązuje podczas zakupu smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE oraz Galaxy S25 Edge. Dodatkowo, poza zegarkiem, na nabywców modelu Galaxy Z Flip7 FE czeka etui Flipsuit Case. Akcja ruszyła dziś i potrwa do 7 grudnia 2025 r. Żeby skorzystać z promocji, trzeba dokonać zakupu u jednego z partnerów akcji, a tym razem są nimi operatorzy sieci komórkowych: Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Podobnie jak w poprzednich tego typu promocjach Samsunga, liczba sztuk zegarków w prezencie jest ograniczona do 600. Nie ma za to limitu na bonusowe etui.
Żeby skorzystać z promocji, należy:
- kupić jeden ze smartfonów objętych promocją w okresie od 17 listopada do 7 grudnia 2025 r.
- aktywować urządzenie w terminie do 14 grudnia 2025 r.,
- zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając dowód zakupu, w terminie do 21 grudnia 2025 r.
W celu aktywacji kupionego telefonu niezbędne jest uruchomienie go z aktywną kartą SIM polskiego operatora na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do sieci. Z kolei wykorzystanie aplikacji Samsung Members wymaga też posiadania konta Samsung.
Organizator wyśle nagrody w terminie do 30 dni roboczych od przesłania uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do promocji. Sama weryfikacja zgłoszeń może potrwać do 14 dni roboczych, w sumie więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Szczegóły w regulaminie.
Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm to smartwatch wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o średnicy 1,3" (33,3 mm) i rozdzielczości 432 x 432 pikseli. Wyposażony jest m.in. w GPS o podwójnej częstotliwości, łączność NFC, Bluetooth 5.3 oraz zaawansowane czujniki do monitorowania zdrowia. Bateria ma pojemność 425 mAh, a system operacyjny to Wear OS z One UI i Galaxy AI.