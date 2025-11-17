Sprzęt

Samsung rozdaje klientom darmowe zegarki. Masz czas do 7 grudnia

Samsung ruszył z kolejną odsłoną znanej już promocji, w której można za darmo otrzymać zegarek Galaxy Watch7. Taki bonus czeka na tych, którzy zdecydują się na zakup jednego ze smartfonów koreańskiego producenta.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung rozdaje klientom darmowe zegarki. Masz czas do 7 grudnia

Podobną okazję Samsung ogłosił w październiku, jednak tamta promocja dobiegła już końca. Teraz wystartowała nowa, na bardzo podobnych zasadach. Kto się zdecyduje na kupno jednego z nowych smartfonów Samsunga, otrzyma jako dodatek zegarek Galaxy Watch7 40mm, w wersji zielonej z Bluetooth. Choć nie jest to najnowsza generacja smartwatchy Samsunga, to wciąż warto się nią zainteresować, zwłaszcza gdy sprzęt można otrzymać za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obowiązuje podczas zakupu smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE oraz Galaxy S25 Edge. Dodatkowo, poza zegarkiem, na nabywców modelu Galaxy Z Flip7 FE czeka etui Flipsuit Case. Akcja ruszyła dziś i potrwa do 7 grudnia 2025 r. Żeby skorzystać z promocji, trzeba dokonać zakupu u jednego z partnerów akcji, a tym razem są nimi operatorzy sieci komórkowych: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Biały
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Biały
0 zł
2077.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 2077.57 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Czarny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 Classic SM-L505FZ 46mm LTE Czarny
0 zł
2077.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 2077.57 zł
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L325FZ 40mm LTE Srebrny
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 8 SM-L325FZ 40mm LTE Srebrny
0 zł
1527.67 zł - najniższa cena
Kup teraz 1527.67 zł
Advertisement

Podobnie jak w poprzednich tego typu promocjach Samsunga, liczba sztuk zegarków w prezencie jest ograniczona do 600. Nie ma za to limitu na bonusowe etui.

Żeby skorzystać z promocji, należy:

  • kupić jeden ze smartfonów objętych promocją w okresie od 17 listopada do 7 grudnia 2025 r.
  • aktywować urządzenie w terminie do 14 grudnia 2025 r.,
  • zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając dowód zakupu, w terminie do 21 grudnia 2025 r.

W celu aktywacji kupionego telefonu niezbędne jest uruchomienie go z aktywną kartą SIM polskiego operatora na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do sieci. Z kolei wykorzystanie aplikacji Samsung Members wymaga też posiadania konta Samsung.

Organizator wyśle nagrody w terminie do 30 dni roboczych od przesłania uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do promocji. Sama weryfikacja zgłoszeń może potrwać do 14 dni roboczych, w sumie więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.

Szczegóły w regulaminie.

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm to smartwatch wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o średnicy 1,3" (33,3 mm) i rozdzielczości 432 x 432 pikseli. Wyposażony jest m.in. w GPS o podwójnej częstotliwości, łączność NFC, Bluetooth 5.3 oraz zaawansowane czujniki do monitorowania zdrowia. Bateria ma pojemność 425 mAh, a system operacyjny to Wear OS z One UI i Galaxy AI.

Image
telepolis
samsung promocja samsung Galaxy Watch7 Galaxy S25 Edge Galaxy Z Flip7 Galaxy Z Flip7 FE Galaxy Z Fold7
Zródła zdjęć: Samsung