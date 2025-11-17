Samsung rozdaje klientom darmowe zegarki. Masz czas do 7 grudnia

Podobną okazję Samsung ogłosił w październiku, jednak tamta promocja dobiegła już końca. Teraz wystartowała nowa, na bardzo podobnych zasadach. Kto się zdecyduje na kupno jednego z nowych smartfonów Samsunga, otrzyma jako dodatek zegarek Galaxy Watch7 40mm, w wersji zielonej z Bluetooth. Choć nie jest to najnowsza generacja smartwatchy Samsunga, to wciąż warto się nią zainteresować, zwłaszcza gdy sprzęt można otrzymać za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obowiązuje podczas zakupu smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE oraz Galaxy S25 Edge. Dodatkowo, poza zegarkiem, na nabywców modelu Galaxy Z Flip7 FE czeka etui Flipsuit Case. Akcja ruszyła dziś i potrwa do 7 grudnia 2025 r. Żeby skorzystać z promocji, trzeba dokonać zakupu u jednego z partnerów akcji, a tym razem są nimi operatorzy sieci komórkowych: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Podobnie jak w poprzednich tego typu promocjach Samsunga, liczba sztuk zegarków w prezencie jest ograniczona do 600. Nie ma za to limitu na bonusowe etui.

Żeby skorzystać z promocji, należy:

kupić jeden ze smartfonów objętych promocją w okresie od 17 listopada do 7 grudnia 2025 r.

objętych promocją w okresie od 17 listopada do 7 grudnia 2025 r. aktywować urządzenie w terminie do 14 grudnia 2025 r.,

w terminie do 14 grudnia 2025 r., zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając dowód zakupu, w terminie do 21 grudnia 2025 r.

W celu aktywacji kupionego telefonu niezbędne jest uruchomienie go z aktywną kartą SIM polskiego operatora na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do sieci. Z kolei wykorzystanie aplikacji Samsung Members wymaga też posiadania konta Samsung.

Organizator wyśle nagrody w terminie do 30 dni roboczych od przesłania uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do promocji. Sama weryfikacja zgłoszeń może potrwać do 14 dni roboczych, w sumie więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.

Szczegóły w regulaminie.