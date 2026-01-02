Sprzęt

MediaTek Dimensity 7100 oficjalnie. Bateria wytrzyma dłużej

MediaTek zaprezentował swój najnowszy procesor dla smartfonów ze średniej półki. Układ Dimensity 7100 ma przynieść sporą poprawę w zarządzaniu energią. Pierwsze telefony z tym chipem zobaczymy prawdopodobnie już w styczniu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:37
0
Dimensity 7100 zaprezentowany

MediaTek nie przygotował hucznej premiery. Nowy procesor po prostu pojawił się w ofercie producenta. Dimensity 7100 to jednostka wykonana w procesie technologicznym 6 nm TSMC. Cała konstrukcja skupia się na tym, aby Twój telefon działał dłużej na jednym ładowaniu.

Producent chwali się liczbami. Nowy modem 5G ma zużywać o 23% mniej prądu. Podczas oglądania filmów oszczędności wyniosą 16%. W codziennym użytkowaniu aplikacji zyskamy dodatkowe 5% energii.

Więcej mocy w grach i szybsze ładowanie

Gracze również powinni odczuć zmianę. Zastosowany układ graficzny Arm Mali-G610 MC2 jest o 8% szybszy od swojego poprzednika. Rozgrywka będzie dzięki temu płynniejsza. Dodatkowo, nowy system zarządzania napięciem wydłuży czas zabawy o kolejne 7%.

Ciekawie wygląda też wsparcie dla ładowania. Nowy SoC obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W. Wspiera on uniwersalny standard UFCS. Pozwala to na korzystanie z różnych ładowarek bez utraty wydajności.

Aparat 200 Mpix i nowoczesna łączność

Dimensity 7100 ma sobie radzić z bardzo mocnymi aparatami. Obsługuje on matryce o rozdzielczości aż 200 Mpix. Do tego dochodzą zaawansowane funkcje wideo HDR. Zdjęcia i filmy w średniej półce cenowej mogą teraz wejść na wyższy poziom.

Procesor wspiera szybki RAM LPDDR5 oraz pamięć masową UFS 3.1. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla Bluetooth 5.4. W komplecie jest też standard Wi-Fi 6, no i - oczywiście - 5G. To solidna baza dla każdego nowoczesnego smartfonu.

Kiedy pierwsze smartfony?

MediaTek nie podał jeszcze oficjalnej listy producentów. Plotki sugerują jednak, że debiut nastąpi bardzo szybko. Pierwszym smartfonem z tym układem ma być Infinix Note Edge. Urządzenie to może trafić na rynek jeszcze w tym miesiącu.

Specyfikacja sugeruje, że Dimensity 7100 stanie się nowym królem opłacalności. Oferuje on nowoczesne funkcje bez nadmiernego drenowania portfela i baterii. Wkrótce się przekonamy, czy rzeczywiście tak będzie.

Image
telepolis
mediatek 5g Nowy SoC MediaTek 6 nm aparat 200 Mpix MediaTek Dimensity 7100 Infinix Note Edge
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, MediaTek
Źródła tekstu: MediaTek, fonearena