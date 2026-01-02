Biedronka dokonała cudu. 89,90 zł a wygląda jak za cztery tysiące

Zegarek inspirowany zapachem Apple Watch Ultra wraca w jeszcze lepszej promocji

W wakacje Biedronka zaskoczyła swoich klientów wielką obniżką ceny smartwatcha Ecowatch 2, którego cena została obniżona wtedy z 299 zł do 159 zł. Teraz jednak sklep zupełnie "odpina wrotki", bo ów sprzęt od 3 do 22 stycznia lub do wyczerpania zapasów wyrwać będzie można za zaledwie 89,90 zł, w sklepie internetowym Biedronka Home.

Inspiracja Apple Watch Ultra jest oczywista Apple po lewej, Ecowatch 2 po prawej:

Cena jest niska nawet jak za namiastkę jabłkowej magii

Nie będziemy czarować, do jakości Apple'a jest mu daleko, ale jego stylistyka jest wręcz ikoniczna i może się podobać. Ecowatch 2 może okazać się nawet nie tyle jakąś namiastką, ile trwałym kompanem codziennych aktywności, ze 100 trybami sportowymi, wodoszczelnością (IP67), trybem czuwania do 15 dni (7 dni intensywnego korzystania), możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych czy odczytywania wiadomości (w tym z social mediów).