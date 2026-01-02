Sprzęt

Biedronka dokonała cudu. 89,90 zł a wygląda jak za cztery tysiące

Już od 3 stycznia, ale tylko do wyczerpania zapasów Biedronka obniża o 69% cenę zegarka, który jest klonem Apple Watch Ultra. Chwaliliśmy w promocji za 159 zł, ale za niecałe 90 zł to już absolutny hit.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Biedronka dokonała cudu. 89,90 zł a wygląda jak za cztery tysiące

Zegarek inspirowany zapachem Apple Watch Ultra wraca w jeszcze lepszej promocji

W wakacje Biedronka zaskoczyła swoich klientów wielką obniżką ceny smartwatcha Ecowatch 2, którego cena została obniżona wtedy z 299 zł do 159 zł. Teraz jednak sklep zupełnie "odpina wrotki", bo ów sprzęt od 3 do 22 stycznia lub do wyczerpania zapasów wyrwać będzie można za zaledwie 89,90 zł, w sklepie internetowym Biedronka Home.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inspiracja Apple Watch Ultra jest oczywista Apple po lewej, Ecowatch 2 po prawej:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek do Apple Watch do koperty 38/40/41mm S Lawendowy błękit
Pasek do Apple Watch do koperty 38/40/41mm S Lawendowy błękit
0 zł
754.72 zł - najniższa cena
Kup teraz 754.72 zł
Apple Watch SE 3gen GPS + Cellular 40mm koperta z aluminium (księżycowa poświata) + pasek sportowy rozmiar S/M (księżycowa poświata) 2025
Apple Watch SE 3gen GPS + Cellular 40mm koperta z aluminium (księżycowa poświata) + pasek sportowy rozmiar S/M (księżycowa poświata) 2025
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Apple Watch 11 GPS + Cellular 46mm koperta z tytanu (złoty) + pasek sportowy rozmiar M/L (łagodny róż)
Apple Watch 11 GPS + Cellular 46mm koperta z tytanu (złoty) + pasek sportowy rozmiar M/L (łagodny róż)
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Advertisement

Cena jest niska nawet jak za namiastkę jabłkowej magii

Nie będziemy czarować, do jakości Apple'a jest mu daleko, ale jego stylistyka jest wręcz ikoniczna i może się podobać. Ecowatch 2 może okazać się nawet nie tyle jakąś namiastką, ile trwałym kompanem codziennych aktywności, ze 100 trybami sportowymi, wodoszczelnością (IP67), trybem czuwania do 15 dni (7 dni intensywnego korzystania), możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych czy odczytywania wiadomości (w tym z social mediów).

Biedronka dokonała cudu. 89,90 zł a wygląda jak za cztery tysiące

W zestawie dostajesz zarówno ikoniczny (dzięki Apple) pomarańczowy pasek, jak i dodatkowy, biały. Ba, zegarek ma nawet tryb „Always On Display” wyświetlający treści przy wygaszonym ekranie, ale nie nastawiajcie się tutaj na cuda — to nie OLED, tylko tani, 1,95-calowy panel TFT. 

Image
telepolis
smartwatch tani smartwatch biedronka okazje tygodnia Apple Watch Ultra promocje biedronka gazetka biedronki Ecowatch 2
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, Ecowatch, Apple, wł
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł