Biedronka z hitem za 159 zł. Apple dwadzieścia pięć razy drożej

Zegarek inspirowany zapachem Apple Watch Ultra

Nie oszukujmy się, smartwatch Ecowatch 2 nie jest dziełem potu czoła wybitnego działu R&D i włoskich projektantów. To sprzęt, który za wszelką cenę ma imitować Apple Watch Ultra, który w aktualnej generacji kosztuje na stronie Apple od 3999 zł . Zresztą, zobaczcie sami — Apple po lewej, Ecowatch 2 po prawej:

Co, jednak gdy nie masz nawet iPhone'a, bez którego nie zadziała Apple Watch, ani tym bardziej 4000 zł na drogi zegarek, a zwyczajnie podoba ci się ten design? Ecowatch 2 może okazać się nawet nie tyle jakąś namiastką, ile trwałym kompanem codziennych aktywności, ze 100 trybami sportowymi, wodoszczelnością (IP67), trybem czuwania do 15 dni (7 dni intensywnego korzystania), możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych czy odczytywania wiadomości (w tym z social mediów).

W zestawie dostajesz zarówno ikoniczny (dzięki Apple) pomarańczowy pasek, jak i dodatkowy, biały. Ba, zegarek ma nawet tryb „Always On Display” wyświetlający treści przy wygaszonym ekranie, ale nie nastawiajcie się tutaj na cuda — to nie OLED, tylko tani, 1,95-calowy panel TFT.

Promocja na Ecowatch 2, obniżająca cenę z 299 do 159 zł obowiązuje do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Tych ostatnich jest jednak już niewiele, w chwili publikacji tekstu na stanie sklepu było tylko 13 sztuk zegarka.