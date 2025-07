Action kokietuje majsterkowiczów. 4 promocje dla prawdziwych mężczyzn

Action niezmiennie kusi atrakcyjnymi promocjami. Urządzenia dostępne w tej popularnej sieci sklepów często potrafią zaskoczyć przystępnymi cenami, a jednocześnie – niezłą jakością. Choć nie zawsze są to produkty topowych marek, to jednak bronią się swoimi parametrami użytkowymi. Tak jest i tym razem, a Action ma cztery propozycje dla tych, którzy lubią majsterkować – czy to w domowym zaciszu, czy w garażu, czy na działce.

Pierwszą z propozycji jest zestaw kluczy nasadowych z grzechotką marki Werckmann. Od 30 lipca do 5 sierpnia będzie je można kupić za 59,95 zł, gdy standardowa cena poza promocją wynosi 74,99 zł. 12-częściowy zestaw wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej (CrV), zapewnia możliwość teleskopowego zwiększenia z 300 do 435 mm, wyróżnia się też znakiem jakości GS, testującym bezpieczeństwo użycia. Przyda się wszędzie tam, gdzie trzeba coś przykręcić lub odkręcić.

Druga promocja dla majsterkowiczów to okazja na zestaw kluczy typu torx lub imbusowych, również marki Werckmann. Komplet zawiera 9 różnych rozmiarów kluczy wykonanych z wytrzymałej stali Cr-V, a przydać się może wszędzie – do naprawy roweru, motocykla lub samochodu, do montażu mebli albo konserwacji różnych domowych sprzętów. Cena? Zaledwie 9,99 zł zamiast 13,99 zł. Promocja startuje 30 lipca i potrwa do 5 sierpnia.

Trzecia promocja to kolejna propozycja marki Werckmann – zaciski klejowe. Tego typu akcesoria są niezastąpione w walizce każdego majsterkowicza. Zaciski klejowe nadają się do wszystkich prac w domu i wokół niego, gdy trzeba coś skleić i mocno przytrzymać. Służą do zaciskania i mocowania obrabianych przedmiotów, gdy wymagana jest stabilność trzymania – w tym przypadku z siłą 5,5 kg. Zestaw pozwala na regulację mocowania w zakresie 60-90 mm, a maksymalne otwarcie wynosi 75 mm. Komplet od 30 lipca do 5 sierpnia dostępny jest za 16,99 zł zamiast 19,99 zł.