Samsung przyspiesza ładowanie do 60 W. Potwierdza to One UI 8.5

Nowa, jeszcze nieoficjalna wersja interfejsu One UI 8.5, która wyciekła do sieci, potwierdza ciekawą informację dla fanów serii Galaxy S – nadchodzący Samsung Galaxy S26 Ultra będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 60 W. To znaczący postęp w porównaniu obecnego modelu Galaxy S25 Ultra, który oferuje ładowanie z mocą maksymalnie 45 W. Do informacji zaszytej w sofcie One UI 8.5 dokopał się użytkownik @erenylmaz075 na platformie X, a wcześniej pisał o tym Ice Universe, choć bez wyraźnych dowodów.