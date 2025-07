Action rzucił niezły hit. Markowe urządzenie to prawdziwy superbohater

W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia 2025 odkurzacz Kärcher KWD1 zakupimy w promocyjnej cenie 219 złotych. Trzeba przyznać, że obok oferty tego typu ciężko przejść obojętnie. Marka Kärcher, jeśli chodzi o odkurzacze, nie ma sobie równych. Jeśli ktoś raz użyje, to z pewnością przepadnie. Co więcej, będzie chciał robić porządki ze zdecydowanie większą częstotliwością niż do tej pory.

Kärcher w Action — tego nie możesz przegapić

Odkurzacz Kärcher, dostępny w Action to urządzenie wielofunkcyjne. Czyści zarówno na sucho, jak i na mokro, bez problemu usuwając drobne i większe odpady. Idealny na remonty, ale także i do codziennego użytku. Z powodzeniem czyści także wąskie przestrzenie. Mimo swoich rozmiarów to jest szalenie łatwy do przenoszenia dzięki uchwytowi. Zbiornik na odpady ma 12 litrów i jest łatwy do opróżniania.

Żółty superbohater rusza na ratunek

Jego główną zaletą jest jego moc. Mimo kompaktowego rozmiaru to ma on moc 1000 watów. To właśnie sprawia, że niektórzy nazywają go żółtym superbohaterem. W zestawie znajdziemy także akcesoria, które uczynią sprzątanie jeszcze bardziej skutecznym. Specjalna końcówka do podłóg sprawi, że bez najmniejszego problemu sprzątniemy kawałki stłuczonej szklanki lub wazonu. Dysza szczelinowa pozwoli nam pozbyć się brudu z przestrzeni między listwowych oraz z przestrzeni za grzejnikami.