NVIDIA N1X z nowymi testami. Wygląda to... dziwnie

NVIDIA dominuje zarówno na rynku kart graficznych dla graczy, jak i akceleratorów AI oraz HPC. W rękach Zielonych jest około 74% rynku , ale to najwyraźniej nadal zbyt mało. Właśnie dlatego szykowany jest procesor N1X , który powstanie we współpracy z firmą MediaTek i będzie korzystał z architektury ARM . A tak się składa, że pojawił się on w bazie FurMark .

NVIDIA N1X bez problemu współpracuje już z Windowsem 11

Układ zidentyfikowany jako "JMJWOA" uzyskał 4286 punktów w teście w rozdzielczości 720p, osiągając średnio 71 FPS. Nie wygląda to dobrze, bo to wydajność zbliżona do leciwego GeForce RTX 2060. Zwłaszcza gdy według przecieków iGPU w N1X ma dysponować aż 6144 rdzeniami CUDA, czyli tyle samo co GeForce RTX 5070. Sytuacja jest jednak jak zwykle bardziej złożona.