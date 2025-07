Unia znosi limity. To ważna informacja dla wszystkich Europejczyków

Jeśli często latacie samolotem, to wiecie, że do tej pory obowiązywał limit pojemności płynów, które można było przewozić w bagażu podręcznym. Wynosił on 100 ml. Co więcej, płyny musiały być w przezroczystych butelkach i specjalnych workach, aby były łatwe do skontrolowania. Jednak z tym już koniec. Na niektórych lotniskach limit przestaje obowiązywać.