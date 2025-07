Polacy żyją na podsłuchu. Dane z senatu mówią wszystko

Jak często polskie służby sięgają po nasze dane? W Senacie Rzeczpospolitej Polskiej zaprezentowano dane na ten temat. Powiedzieć, że są one niepokojące, to jak nic nie powiedzieć. W wielu kategoriach można mówić o rekordach.

Jak podsłuchiwani się Polacy

W 2024 roku polskie służby bezpieczeństwa przetworzyły łącznie 2,143,377 danych. Daje to ponad 5872 zapytania każdego dnia, czyli prawie 245 na każdą godzinę. W tym aż 2,069,901 to dane telekomunikacyjne, a pozostałe pocztowe oraz internetowe.

To rekord, bo w 2023 roku liczba uzyskany danych to "tylko" 1,885,963, więc wzrost to około 250 tys. (13,7 proc.). Natomiast w porównaniu do 2016 roku mówimy o wzroście aż o 82,9 proc.