Amazon pozwany. To koniec samowolki?

Drugą sprawę, o wartości do 1,3 miliarda funtów, wniósł rzecznik praw konsumentów Robert Hammond. Reprezentuje on miliony brytyjskich klientów Amazona, którzy według treści pozwu również padli ofiarą nieuczciwych praktyk związanych z faworyzowaniem wybranych produktów i ograniczaniem rynkowej konkurencji.

Amazon w odpowiedzi argumentował, że metodologia ekonomiczna wykorzystana do wykazania roszczeń jest wadliwa i że sprawy nie powinny być dopuszczone do dalszego postępowania. Trybunał jednak uznał, że obie sprawy mogą toczyć się dalej na zasadzie tzw. "opt-out", co oznacza, że poszkodowani automatycznie stają się stroną postępowania, chyba że sami zdecydują się z niego zrezygnować.