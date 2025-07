Allegro: Dane użytkowników powędrują do Chin

Allegro znajdzie profile użytkowników na chińskim TikToku

Allegro, korzystając z danych osobowych użytkowników, będzie do nich docierać już nie tylko targetowaną reklamą na Facebooku i przez Google. Za sprawą zmiany w polityce prywatności grupa uzurpuje sobie prawo do wyświetlania spersonalizowanych reklam na TikToku.

Oznacza to ścisłą współpracę Allegro z chińskim podmiotem, wraz z przetwarzaniem danych wrażliwych. Allegro powiąże posiadane dane osobowe użytkowników z kontami na TikToku, w celu ich identyfikacji na platformie TikTok i do następującego po tym dostarczania skuteczniejszych form reklamy.

W ruch idą numery telefonów i e-maile użytkowników

Do tego celu wykorzystywane będą takie dane jak adres e-mail, numer telefonu bądź numer identyfikacyjny urządzenia przypisany do konta Allegro, pozwalające przypisać danego użytkownika do bazy zewnętrznej firmy (TikTok, Meta, Google).

Platforma otrzyma zwrotne profilowanie użytkownika od TikToka, dla lepszego dopasowania produktów do danych behawioralnych widzów TikToka. W skrócie reklamy będą odnosiły się zarówno do tego, czego szukamy na Allegro, jak i do tego, co oglądamy na TikToku.

Allegro zapewnia, że dane użytkowników wykorzystywane do profilowania na TikToku i innych platformach będą zahaszowane. To, jak tłumaczy Allegro, oznacza, że jeżeli nie jesteś zarejestrowany na danej platformie operatora zewnętrznego albo jesteś zarejestrowany przy pomocy innych danych identyfikacyjnych, to operator zewnętrznej platformy nie odczyta przekazanych mu danych.

A wszystko to... „by lepiej chronić prywatność”

Co ciekawe, jako podstawę tej wydawać by się mogło jednostronnej zmiany na korzyść Allegro, firma podaje „poprawę ochrony prywatności kupujących i sprzedających".

W myśl tej poprawy prywatności Allegro będzie mogło zidentyfikować, jaki masz profil na TikToku i tam dostarczać swoje reklamy. Otwartym pozostaje pytanie, czy dzięki temu użytkownicy platformy faktycznie poczują większy szacunek do ich prywatności.

Koniec Allegro Protect, tutaj zmiana póki co kosmetyczna

Na podstawie badań konsumenckich Allegro zdecydowało się na zmianę nazwy Allegro Protect na Allegro Ochrona Kupujących, wraz z jej odpowiednikami w Czechach, Słowaci i na Węgrzech. Na początek zmienia się nazwa i logo, ale jak to przy każdym nowym brandzie, wkrótce może zmienić się też zakres usługi.

Widać coś takiego w Allegro Standard, gdzie od 18 sierpnia zmienia się sposób składania reklamacji. Allegro umywa ręce od reklamacji logistycznych, od teraz będzie trzeba je składać nie na platformie, tylko bezpośrednio u danego dostawcy.