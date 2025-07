TikTok kłamał. Jednak trzyma twoje dane w Chinach

Nowe śledztwo DPC wobec TikToka: transfer danych użytkowników EOG do Chin

Wcześniejsze postępowanie DPC, zakończone 30 kwietnia 2025 roku, koncentrowało się na transferach danych użytkowników EOG do Chin. TikTok zapewniał wówczas, że dane nie są przechowywane na chińskich serwerach, a jedynie dostęp do nich uzyskują zdalnie pracownicy z Chin. Jednak w lutym 2025 roku firma przekazano, że część danych użytkowników EOG była faktycznie przechowywana w Chinach, co ujawniono DPC dopiero w kwietniu.