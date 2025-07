Chat GPT kupi ci chleb i mleko. To już działa w Polsce

Zapomnij o manualnym dodawaniu rzeczy do koszyka

Dzięki nowej funkcji Agent Mode ChatGPT, użytkownicy korzystający z aplikacji Lisek.App mogą teraz delegować czynność robienia zakupów asystentowi AI. Bez konieczności mozolnego klikania i dodawania produktów "ręcznie" do koszyka. Agent GPT ma tylko jedną wadę - jest na razie dostępny wyłącznie na desktopie, czyli aby z niego skorzystać musimy włączyć komputer. Ale nie umniejsza to faktu, że jego głównym osiągnięciem jest to, że może za nas zrobić zakupy.

Co potrafi Agent GPT w aplikacji Lisek?

Aby dokonać wspomnianego procesu zakupowego wystarczy krótka rozmowa z ChatGPT. To pozwoli już na to, aby Agent wyręczył nas i przejął całe nasze zakupy. Niezależnie od wszystkiego, to wyraźny sygnał, że robienie zakupów wkrótce wejdzie na całkiem nowy poziom. Delegowane i realizowane przez naszego osobistego Agenta GPT to bez wątpienia krok w przyszłość. A w dodatku - "łatwizna".