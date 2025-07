Chiny zawiązują sojusz. Celem marginalizacja wpływów USA

Podczas World Artificial Intelligence Conference chińskie firmy z branży sztucznej inteligencji ogłosiły zawiązanie dwóch strategicznych sojuszy. Inicjatywy te mają na celu przyspieszenie rozwoju technologii AI opartych na krajowych standardach oraz zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle. Działania te wpisują się w szerszą strategię Chin zmierzającą do uniezależnienia się od technologii z USA .

Problemem Chin może być fakt stosowania różnych architektur

Celem tej koalicji jest stworzenie przełomowego ekosystemu łączącego wszystkie warstwy technologiczne - od sprzętu i modeli AI po infrastrukturę wspierającą. Szczególną uwagę poświęca się uniezależnieniu krajowego rozwoju od ograniczonego dostępu do zagranicznych układów, takich jak wysokowydajne akceleratory od NVIDII .

Warto zaznaczyć, że chińscy producenci sprzętu AI korzystają z różnych architektur (ARM, PowerVR, autorskie zestawy instrukcji), co utrudnia ich pełną unifikację niskopoziomową. Na przykład, rozwiązanie CANN od Huawei prawdopodobnie nie będzie wspierać procesorów innych firm. Mimo to, możliwe jest osiągnięcie zgodności na poziomie API i formatów modeli, co pozwoli na uruchamianie LLM na różnych platformach sprzętowych bez większych modyfikacji.