Zimno Ci? Ten grzejnik elektryczny kupisz znacznie taniej

Mowa tu o grzejniku konwektorowym DURATERM PN2000A. Mowa więc o rozwiązaniu, które wymusza przepływ ciepłego powietrza poprzez zjawisko konwekcji, dzięki czemu znacznie szybciej robi się ciepło, niż przy klasycznych grzejnikach olejowych. A przy okazji można go kupić za 369 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

DURATERM PN2000A

Grzejnik ten działa w dwóch trybach: 2000 W i 1000 W. I jak to grzejniki elektryczne mają w zwyczaju, oferuje on sprawność na poziomie niemalże 100%. Tym samym zużycie prądu na godzinę jego pracy będzie się wahać od 1 do 2 kWh. Grzejnik ma wymiary 430 × 920 × 120 cm oraz umożliwia powieszenie go na ścianie po odłączeniu zintegrowanych nóżek. Sprawdzi się więc zarówno jako coś przenośnego, zwłaszcza że waży jedynie 5,2 kg, jak i ogrzewanie zamontowane na stałe.

Nie zabrakło tu timera, jak i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jest to więc zarówno kwestia bezpieczeństwa nas, jak i naszego portfela, jeśli zapomnimy go odłączyć. A wszystko to za 369 zł + wysokie rachunki za prąd. Lepsze to jednak niż zamarznąć.