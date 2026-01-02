Sprzęt

Zimno Ci? Ten grzejnik elektryczny kupisz znacznie taniej

Jeśli potrzebujesz więcej ciepła, to jest to idealne rozwiązanie na obecne czasy, zwłaszcza że w promocyjnej cenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:57
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Zimno Ci? Ten grzejnik elektryczny kupisz znacznie taniej

Mowa tu o grzejniku konwektorowym DURATERM PN2000A. Mowa więc o rozwiązaniu, które wymusza przepływ ciepłego powietrza poprzez zjawisko konwekcji, dzięki czemu znacznie szybciej robi się ciepło, niż przy klasycznych grzejnikach olejowych. A przy okazji można go kupić za 369 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
DURATERM PN2000A Tani grzejnik elektryczny

DURATERM PN2000A

Grzejnik ten działa w dwóch trybach: 2000 W i 1000 W. I jak to grzejniki elektryczne mają w zwyczaju, oferuje on sprawność na poziomie niemalże 100%. Tym samym zużycie prądu na godzinę jego pracy będzie się wahać od 1 do 2 kWh. Grzejnik ma wymiary 430 × 920 × 120 cm oraz umożliwia powieszenie go na ścianie po odłączeniu zintegrowanych nóżek. Sprawdzi się więc zarówno jako coś przenośnego, zwłaszcza że waży jedynie 5,2 kg, jak i ogrzewanie zamontowane na stałe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Grzejnik konwektorowy MISSION AIR Porto WiFi 2400W Biały Wi‑Fi
Grzejnik konwektorowy MISSION AIR Porto WiFi 2400W Biały Wi‑Fi
0 zł
479.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 479.99 zł
Grzejnik olejowy HB OFR2901T
Grzejnik olejowy HB OFR2901T
-80.99 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 319 zł
Panel grzewczy NEO TOOLS 90-103
Panel grzewczy NEO TOOLS 90-103
0 zł
705.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 705.69 zł
Advertisement

Nie zabrakło tu timera, jak i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jest to więc zarówno kwestia bezpieczeństwa nas, jak i naszego portfela, jeśli zapomnimy go odłączyć. A wszystko to za 369 zł + wysokie rachunki za prąd. Lepsze to jednak niż zamarznąć.

DURATERM PN2000A Tani grzejnik elektryczny

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
ogrzewanie DURATERM PN2000A DURATERM
Zródła zdjęć: DURATERM