Sprzęt

Chcesz Galaxy Watch7 w prezencie? Dostaniesz go od Samsunga

Samsung startuje z kolejną ze swoich promocji, w których kupując smartfon, można zgarniać w prezencie inne urządzenie – tym razem chodzi o zegarek Galaxy Watch7.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chcesz Galaxy Watch7 w prezencie? Dostaniesz go od Samsunga

Zachęcając do zakupu jednego z telefonów z najnowszych serii Galaxy S25 lub Galaxy Z, Samsung kusi darmowym smartwatchem Galaxy Watch7, czyli modelem zegarków wcześniejszej generacji z 2024 r., który wciąż stanowi bardzo ciekawą propozycję. Alternatywnym prezentem są słuchawki Galaxy Buds3 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obowiązuje podczas zakupu smartfonów Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, a także Galaxy Z Fold7, Z Flip7 i Z Flip7 FE. Akcja potrwa do 9 listopada i obejmuje zakupy dokonane u oficjalnych partnerów handlowych Samsung – m.in. w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Empik, Auchan, NEONET, Vobis, oleole.pl oraz w Samsung Brand Stores i sklepie internetowym matrixmedia.pl.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
5169 zł - najniższa cena
Kup teraz 5169 zł
Advertisement

Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 1500 sztuk – w tym 1000 zegarków Galaxy Watch7 oraz 500 par słuchawek Galaxy Buds3 Pro przyznawanych jako nagrody zastępcze po wyczerpaniu puli głównej.

Jak zgarnąć Galaxy Watch7 w prezencie?

Aby wziąć udział w promocji, należy:

  • dokonać zakupu urządzenia objętego promocją – dotyczy zakupów w okresie od 27 października do 3 listopada 2025 r.
  • aktywować je do 16 listopada 2025 r.,
  • zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 23 listopada 2025 r.

Zgłoszenia są weryfikowane przez organizatora, a nagrody wysyłane są kurierem w terminie do 21 dni roboczych od wydania pozytywnej weryfikacji. Szczegółowe zasady promocji, lista partnerów handlowych oraz pełny regulamin dostępne są na stronie: https://www.smolar.pl/galaxy-promocja.

Image
telepolis
samsung promocja samsung Galaxy Watch7 galaxy s25 Galaxy Z Fold7
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung