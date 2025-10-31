Chcesz Galaxy Watch7 w prezencie? Dostaniesz go od Samsunga

Zachęcając do zakupu jednego z telefonów z najnowszych serii Galaxy S25 lub Galaxy Z, Samsung kusi darmowym smartwatchem Galaxy Watch7, czyli modelem zegarków wcześniejszej generacji z 2024 r., który wciąż stanowi bardzo ciekawą propozycję. Alternatywnym prezentem są słuchawki Galaxy Buds3 Pro.

Promocja obowiązuje podczas zakupu smartfonów Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, a także Galaxy Z Fold7, Z Flip7 i Z Flip7 FE. Akcja potrwa do 9 listopada i obejmuje zakupy dokonane u oficjalnych partnerów handlowych Samsung – m.in. w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Empik, Auchan, NEONET, Vobis, oleole.pl oraz w Samsung Brand Stores i sklepie internetowym matrixmedia.pl.

Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 1500 sztuk – w tym 1000 zegarków Galaxy Watch7 oraz 500 par słuchawek Galaxy Buds3 Pro przyznawanych jako nagrody zastępcze po wyczerpaniu puli głównej.

Jak zgarnąć Galaxy Watch7 w prezencie?

Aby wziąć udział w promocji, należy:

dokonać zakupu urządzenia objętego promocją – dotyczy zakupów w okresie od 27 października do 3 listopada 2025 r.

aktywować je do 16 listopada 2025 r.,

zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 23 listopada 2025 r.