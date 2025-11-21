Tech

Czebol zmienił zdanie. Samsung przestawia fabryki na DRAM

Popyt przewyższa trzykrotnie podaż, ceny cały czas szybują w górę, a producenci rzucają pieniędzmi w Koreańczyków. To otworzyło oczy Samsungowi.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21 LIS 2025
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czebol zmienił zdanie. Samsung przestawia fabryki na DRAM

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Samsung zamierza jednak znacząco zwiększyć moce produkcyjne pamięci DRAM, reagując na gwałtownie rosnący globalny popyt napędzany inwestycjami w infrastrukturę AI. Firma planuje ograniczyć część linii NAND w fabrykach w Pyeongtaek i Hwaseong, przekształcając je w linie przeznaczone do produkcji DRAM.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy SSD podrożeją? Tak, ale nie tak bardzo jak moduły RAM

Oprócz tego Koreańczycy rozważają zmianę przeznaczenia drugiej części niedawno wybudowanej fabryki P4, pierwotnie planowanej jako linia produkcyjna dla działu Samsung Foundry. Miałaby ona również wytwarzać układy DRAM, jeśli finalne analizy potwierdzą opłacalność takiej decyzji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM CRUCIAL 8GB 3200MHz CT8G4SFRA32A
Pamięć RAM CRUCIAL 8GB 3200MHz CT8G4SFRA32A
0 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 189 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper 3 16GB 1866MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper 3 16GB 1866MHz
0 zł
219 zł - najniższa cena
Kup teraz 219 zł
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws 32GB 4800MHz
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws 32GB 4800MHz
0 zł
629.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 629.99 zł
Advertisement

Koreańskie źródła podkreślają, że Samsung coraz ostrożniej patrzy na rynek NAND, podczas gdy popyt na DRAM rośnie tak szybko, że zaczyna kilkukrotnie przewyższać zdolności produkcyjne trzech największych producentów: Samsunga, SK hynix i Microna.

Szacuje się, że zapotrzebowanie na pamięć DRAM osiągnęło poziom trzykrotnie przewyższający obecne możliwości dostaw. Niektóre firmy były gotowe zapłacić nawet o 70% więcej za dostęp do modułów DDR5, ale mimo to nie zdołały ich zdobyć. Firmy rozpoczęły już negocjacje dotyczące dostaw na rok 2027, spodziewając się, że deficyt utrzyma się przez kolejne lata.

A co z rynkiem NAND, czy czeka nas podwyżka cen SSD? Prawdopodobnie, ale nie tak drastyczne. Centra danych do pracy z AI wykupują co prawda nośniki półprzewodnikowe, ale na mniejszą skalę. Dodatkowo mamy na tym rynku więcej producentów niż tylko trzy firmy. A jakby tego było mało, niższa produkcja NAND w Korei Południowej ma zostać zrównoważona poprzez zwiększenie wolumenów w chińskim oddziale Samsunga w Xi'an.

Image
telepolis
korea południowa nand RAM samsung SSD DRAM DDR5 GDDR7
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: SE Daily, Oprac. własne