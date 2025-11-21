Kup iPada mini 7 w optymalnej konfiguracji i zaoszczędź parę stów

Nie jest to typowy sprzęt dla kanapowców, a raczej coś dla osób, które są w ciągłym ruchu i muszą w nim znaleźć chwilę na zajęcie się pewnymi sprawami. Mały tablet to idealne narzędzie do notatek tych pisanych, jak i rysowanych, coś do czytania książek, czy przeglądania schematów. Świetnie też nadaje się do przeglądania internetu, czy komunikacji. Łączy w sobie zalety smartfona, jak i większego tabletu. Oczywiście w takim wypadku warto mieć 5G i przynajmniej te 256 GB pamięci na pliki.

iPad Mini 7

I właśnie w takiej konfiguracji występuje iPad mini 7. generacji na promocji w sklepach Euro, gdzie zapłacimy za niego 3699 zł. Oferuje on 8,3-calowy ekran 4:3 o rozdzielczości 2266 × 1488 pikseli i jasności 500 nitów, który jest dobrze widoczny w słońcu. Dodatkowo mamy układ Apple A17 Pro, 8 GB RAM i 256 GB na dane, co jest wartością wystarczającą dla większości użytkowników. Nie zabrakło tam także kompatybilności z Apple Pencil, który może zostać przytwierdzony magnetycznie do krawędzi obudowy. A wszystko to z eSIM i długim czasem pracy na baterii za jedyne 3699 zł.