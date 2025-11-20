Telewizja i VoD

HBO Max z mocną końcówką miesiąca. Nie chcecie tego przegapić

HBO Max już na najbliższy piątek przygotował nie lada niespodziankę dla miłośników horrorów. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" pojawi się wówczas na platformie. Jedno jest pewne - czeka nas naprawdę mocna i lekko przerażająca końcówka miesiąca.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 20 LIS 2025
0
"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" kolejny horror na liście do obejrzenia

To horror, który miłośnicy tego gatunku filmowego najwyraźniej pokochali. O tym jak bardzo, świadczy chociażby fakt, że doczekał się on aż czwartej odsłony. I to nie jest ostatnie słowo twórców. Można się zatem spodziewać, że wszyscy miłośnicy hitów takich jak "To: Witajcie w Derry" oraz "Zniknięcie" z pewnością będą zadowoleni. Za reżyserię horroru odpowiada Michael Chaves, a w obsadzie nie brakuje takich aktorów, jak: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy oraz Rebecca Calder.

Horror zadebiutuje na platformie HBO Max już jutro, czyli 21 listopada.

Legendarni Warrenowie powracają w wielkim stylu

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to coś w stylu podsumowania losów legendarnych Warrenów, którzy są znanymi badaczami zjawisk paranormalnych. Ale to także dość spora dawka grozy i solidnej rozrywki. Skierowanej do miłośników horrorów, rzecz jasna. Warrenowie, będący na emeryturze po problemach zdrowotnych Eda, zostają poproszeni o pomoc przez rodzinę Smurlów. Rodzina ta jest przekonana, że ich dom jest nawiedzony, a jej członkowie doświadczają paranormalnych zjawisk, które powodują, że nie mogą oni normalnie funkcjonować. A sprawa jest poważna - dokuczają im nie tylko dziwne zapachy oraz odgłosy, ale także fizyczne ataki. Czy Edowi i Lorraine Warren uda się pozbyć niechcianych demonów?

telepolis
