Masz iPhone'a i zegarek? Przez Unię stracisz ważną funkcję

Unia Europejska znów miesza w ekosystemie Apple'a, a rykoszetem obrywają użytkownicy. Nadchodząca aktualizacja systemu usunie jedną z najwygodniejszych funkcji, do której przyzwyczailiśmy się od lat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20 LIS 2025
1
Ważna funkcja zniknie w UE

Firma Apple oficjalnie potwierdziła francuskim mediom smutną wiadomość dla mieszkańców Starego Kontynentu. Wraz z premierą systemu iOS 26.2 z naszych urządzeń zniknie automatyczna synchronizacja sieci Wi-Fi między iPhonem a Apple Watchem. Powodem jest trwający spór z Unią Europejską o akt o rynkach cyfrowych (DMA). Przepisy te wymuszają na gigancie z Cupertino otwieranie swoich systemów na konkurencję.

Tym razem poszło o interoperacyjność. Unia wymaga, aby Apple dzielił się pewnymi funkcjami z zewnętrznymi deweloperami. Jeśli iPhone przekazuje historię Wi-Fi do zegarka, musiałby – w świetle nowego prawa – udostępniać te same dane aplikacjom trzecim.

Prywatność kontra przepisy

Tu pojawia się problem bezpieczeństwa. Obecnie system Apple'a jest w pełni szyfrowany, a dane o sieciach Wi-Fi są prywatne. Otwarcie tej furtki dla innych firm oznaczałoby koniec szyfrowania w obecnej formie. Apple obawia się, że deweloperzy wykorzystaliby dostęp do historii Wi-Fi do tworzenia profili lokalizacyjnych użytkowników i zasypywania ich reklamami.

Amerykanie podjęli więc radykalną decyzję. Zamiast narażać prywatność użytkowników, wolą całkowicie wyłączyć funkcję synchronizacji w Europie. To klasyczny przykład wylania dziecka z kąpielą, gdzie ofiarą biurokracji staje się wygoda klienta.

Będzie mniej wygodnie

Jak to wpłynie na codzienne użytkowanie? Serwis 9to5Mac wyjaśnia, że synchronizacja nie zniknie całkowicie, ale stanie się znacznie bardziej irytująca. Jeśli masz przy sobie oba urządzenia i połączysz telefon z nową siecią, zegarek też powinien się połączyć. Schody zaczynają się, gdy urządzenia są rozdzielone.

Wyobraź sobie, że idziesz do kawiarni tylko z telefonem i łączysz się z tamtejszym Wi-Fi. Jeśli wrócisz tam później z samym zegarkiem, Apple Watch nie połączy się z siecią automatycznie. Będziesz musiał ręcznie wpisywać hasło na malutkim ekranie zegarka.

Zmiany mają wejść w życie w połowie grudnia 2025 roku, wraz z aktualizacją iOS 26.2. Co ciekawe, użytkownicy spoza Unii Europejskiej zachowają pełną funkcjonalność. My w zamian dostaniemy w końcu funkcję Live Translation, ale trudno uznać to za równorzędną wymianę.

#Apple apple watch unia europejska aktualizacja ios Akt o rynkach cyfrowych DMA iOS 26 synchronizacja Wi-Fi iOS 26.2
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: 9to5Mac, BGR