Koniec dominacji Samsunga? Motorola RAZR Fold nadchodzi
Motorola szykuje wielką niespodziankę dla fanów technologii. Producent zamierza wkrótce zaprezentować swój pierwszy rozkładany smartfon typu "książka". Urządzenie ma rzucić wyzwanie największym graczom na rynku.
Motorola RAZR Fold nadchodzi
Znany informator Evan Blass opublikował grafikę, która nie pozostawia złudzeń. Motorola pracuje nad modelem RAZR Fold. Do tej pory marka kojarzyła się głównie z "klapkami", które zdobyły uznanie użytkowników. Teraz czas na coś znacznie większego.
Nowy model będzie pierwszym urządzeniem tej firmy w formacie "fold". To odważny ruch, bo rynek dużych składaków jest wymagający. Motorola ma jednak solidne fundamenty po sukcesach serii RAZR Ultra.
Co obiecuje chiński producent?
Z udostępnionego slajdu wynika kilka ciekawych rzeczy. Producent zapowiada "olśniewające ekrany" oraz sztuczną inteligencję. Najbardziej intryguje jednak wzmianka o systemie aparatów. Ma on wyznaczać nowe standardy w kategorii urządzeń składanych.
Na konkretną specyfikację musimy jeszcze chwilę poczekać. Grafika wspomina jedynie, że premiera nastąpi później w tym roku. Więcej szczegółów powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach.
Wielka prezentacja już za moment
Warto zwrócić uwagę na datę 7 stycznia. Wtedy ma się odbyć wydarzenie pod nazwą Motorola Signature. Istnieje spora szansa, że to właśnie tam zobaczymy pierwsze oficjalne zapowiedzi RAZR Fold.
Konkurencja nie śpi, bo Samsung przygotowuje się do premiery Galaxy Z Fold8. oraz jego szerszego wariantu, w którym - według przecieków - ma wrócić obsługa rysika S Pen. Wejście Motoroli do tego segmentu to świetna wiadomość dla nas, klientów. Większy wybór zazwyczaj oznacza lepsze ceny i szybsze innowacje. Nie można też zapominać o planach Apple'a na wprowadzenie podobnego smartfonu na rynek.