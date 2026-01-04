Sprzęt

Wyciekła pełna specyfikacja nowej Motoroli. Premiera już za chwilę

Motorola szykuje się do wielkiej premiery na początku 2026 roku. Nowy flagowiec Signature obiecuje specyfikację, która robi ogromne wrażenie. Do sieci trafiły właśnie niemal wszystkie szczegóły na jego temat.

Wyciekła pełna specyfikacja nowej Motoroli. Premiera już za chwilę

Tak smukły, ale z przyzwoitą baterią

Motorola Signature może być najciekawszym smartfonem tego miesiąca. Producent długo trzymał dane techniczne w tajemnicy, ale przed samą premierą wszystko "wyciekło". Interesująco wygląda już sama obudowa. Telefon ma mieć tylko 6,99 mm grubości i ważyć 186 gramów. Pozostałe wymiary: 162,1 x 74,6 mm. To inżynieryjny majstersztyk, biorąc pod uwagę duży ekran o przekątnej 6,8 cala. Zajmie on 95,23% powierzchni przedniego panelu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo tak smukłej sylwetki, konstrukcja będzie "pancerna". Motorola postawiła na normy IP68 oraz IP69, co oznacza świetną odporność na wodę i pył. Do tego dochodzi militarny standard wytrzymałości MIL-STD 810H. Ramka wykonana z lotniczego aluminium ma dopełnić całości. To nie będzie kolejny delikatny flagowiec, który strach wyciągnąć z kieszeni.

W zgrabnej obudowie ma się zmieścić bateria o pojemności 5200 mAh. Gdy energia się skończy, uzupełnimy ją przewodowo z mocą do 90 W lub indukcyjnie z mocą do 50 W.

Ekran, który wypala oczy (w dobrym znaczeniu)

Za wyświetlanie obrazu odpowiadać ma panel Extreme AMOLED o rozdzielczości 1264 x 2780 pikseli, zapowiadający się na jednego z rynkowych liderów. Jego jasność ma sięgać 6200 nitów. To wartość, która pozwoli na komfortowe używanie telefonu nawet w pełnym słońcu. Odświeżanie na poziomie 165 Hz ma z kolei zapewnić idealną płynność animacji.

W środku znajdziemy układ Snapdragon 8 Gen 5. Nie jest to co prawda wersja "Elite", ale mocy na pewno nie zabraknie. Wspierać go będzie 12 lub 16 GB RAM-u oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Motorola obiecuje też coś, czego fani marki domagali się od lat. Chodzi o siedem lat wsparcia systemowego i poprawek bezpieczeństwa. Telefon zadebiutuje z Androidem 16 na pokładzie.

Wyciekła pełna specyfikacja nowej Motoroli. Premiera już za chwilę

To będzie telefon do zdjęć

Zestaw fotograficzny też wygląda imponująco. Z tyłu znajdziemy zestaw trzech aparatów, każdy po 50 Mpix. Główna jednostka to sensor Sony LYTIA 828 i jasny obiektyw f/1.6. Nie zabrakło też teleobiektywu peryskopowego z 3-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym "Super Zoom". Pod nim znajdzie się matryca Sony LYTIA 600. Trzeci aparat zajmie się ujęciami ultraszerokokątnymi (f/2.0). Selfie również wykonamy aparatem 50 Mpix (Sony LYTIA 500, f/2.0). Taki zestaw powinien zadowolić nawet bardzo wymagających fanów mobilnej fotografii.

Pozostałe informacje

Co jeszcze wiemy o nowym smartfonie Motoroli? Ekran będzie chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. Pod jego dolną powierzchnią znajdzie się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Możemy też liczyć na głośniki stereo z Dolby Atmos oraz komplet nowoczesnych standardów łączności, w tym 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i NFC.

Motorola Signature oficjalnie zadebiutuje już 7 stycznia 2026 roku. Jeśli cena będzie rozsądna, Samsung Galaxy S26 Ultra zyska bardzo groźnego konkurenta.

Zobacz: Flagowa Motorola z rysikiem? To już prawie pewne

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

