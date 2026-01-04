Wojna o 2 nm. Android może wyprzedzić Apple

Apple bierze prawie wszystko

TSMC oficjalnie ruszyło z produkcją w procesie N2, czyli nowej litografii 2 nm. Jak można było się spodziewać, gigant z Cupertino zarezerwował dla siebie lwią część mocy przerobowych. Apple chce wykorzystać ten proces w nadchodzących układach A20 i A20 Pro. Dla konkurencji zostały jedynie okruchy z pańskiego stołu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Qualcomm i MediaTek nie zamierzają jednak składać broni. Zamiast walczyć o resztki standardowego procesu N2, obaj producenci celują w coś lepszego. Ich przyszłe flagowce, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz Dimensity 9600, mają bazować na usprawnionym węźle N2P.

N2P to as w rękawie Androida

Przejście na proces N2P nie jest tylko kwestią dostępności linii produkcyjnych. Ta technologia oferuje realne korzyści w wydajności. Przecieki mówią o wyższych taktowaniach procesora względem standardowego 2 nm dla Apple'a. Dzięki temu smartfony z Androidem mogą wreszcie dogonić iPhone’y w testach jednego rdzenia.

Różnica w czystej wydajności między N2 a N2P wynosi około 5%. Wydaje się to małą wartością, ale w świecie technologii to często "być albo nie być". Qualcomm i MediaTek potrzebują każdego ułamka mocy, aby zniwelować przewagę Apple'a w efektywności energetycznej.

Walka o każdą sekundę na baterii

Obecne flagowce Qualcomma mają jeden problem. Aby pokonać produkty firmy Apple w benchmarkach, Snapdragon 8 Elite Gen 5 musi zużywać znacznie więcej energii. Nowy proces N2P ma to zmienić. Lepsza litografia pozwoli ograniczyć apetyt na prąd i zmniejszyć wydzielanie ciepła.