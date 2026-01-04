Polaków przyssało do telewizorów. Powód? Oferta i... pogoda

Jak dużo telewizji oglądasz?

W listopadzie Polacy spędzili na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny i 5 minut, a więc o 14 minut więcej niż w październiku, gdy średnia wyniosła 3 godziny i 51 minut. Odnotowano również wzrost rok-do-roku, o jedną minutę. Powodów wzrostów jest kilka, a wymienia się wśród nich zarówno słabą pogodę, jak i wzrost zainteresowania stałymi formatami telewizyjnymi oraz rosnącą ofertę.

Wszelkie prognozy dotyczące upadku klasycznej telewizji można więc wsadzić między bajki. Telewizja liniowa ma się dobrze, a zainteresowanie nią może nie tyle się utrzymywać, co wręcz rosnąć.

Najczęściej oglądanymi tytułami były eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w TVP1, serial M jak Miłość w TVP2, program informacyjny Fakty w TVN-ie i Taniec z Gwiazdami w Polsacie - wylicza serwis poświęcony branży telewizyjnej. Wzrosło też zainteresowanie VoD, którego udział w całkowitym zajęciu ekranu telewizora wzrósł o 0,6 punktu procentowego do 10,4%.