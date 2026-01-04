Telewizja i VoD

Polaków przyssało do telewizorów. Powód? Oferta i... pogoda

Jak czytamy na BroadbandTVNews, w listopadzie 2025 roku Polacy ponownie zwiększyli oglądalność telewizji. Wzrosty było widać zarówno w telewizji liniowej, jak i w VoD.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:17
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Polaków przyssało do telewizorów. Powód? Oferta i... pogoda

Jak dużo telewizji oglądasz?

W listopadzie Polacy spędzili na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny i 5 minut, a więc o 14 minut więcej niż w październiku, gdy średnia wyniosła 3 godziny i 51 minut. Odnotowano również wzrost rok-do-roku, o jedną minutę. Powodów wzrostów jest kilka, a wymienia się wśród nich zarówno słabą pogodę, jak i wzrost zainteresowania stałymi formatami telewizyjnymi oraz rosnącą ofertę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszelkie prognozy dotyczące upadku klasycznej telewizji można więc wsadzić między bajki. Telewizja liniowa ma się dobrze, a zainteresowanie nią może nie tyle się utrzymywać, co wręcz rosnąć. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 50PUS9060 50" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 50PUS9060 50" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-200 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
-400.99 zł
3099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Telewizor BLAUPUNKT 40FGC5500S 40" LED Google TV
Telewizor BLAUPUNKT 40FGC5500S 40" LED Google TV
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement

Najczęściej oglądanymi tytułami były eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w TVP1, serial M jak Miłość w TVP2, program informacyjny Fakty w TVN-ie i Taniec z Gwiazdami w Polsacie - wylicza serwis poświęcony branży telewizyjnej. Wzrosło też zainteresowanie VoD, którego udział w całkowitym zajęciu ekranu telewizora wzrósł o 0,6 punktu procentowego do 10,4%.

Za tym ostatnim stoi przede wszystkim oferta Netfliksa, której udział wzrósł z 1,8% do 2,1%. Królem polskiego VoD jest jednak nieustannie ktoś inny — YouTube utrzymał się na stałym poziomie 2,5% całkowitego oglądania TV w Polsce.

Image
telepolis
Polska telewizja tv VoD oglądalność telewizji co oglądają Polacy
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: broadbandtvnews, oprac. wł