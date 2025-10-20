To może być najbardziej tajemniczy film roku. HBO Max zaskakuje

HBO Max zaskakuje. Platforma postawiła w tym roku na horrory. I to sprytnie zaplanowała premiery przed nocą Halloweenową. HBO Max Polska ogłosiła datę premiery kolejnego głośnego horroru "Zniknięcie" ("Weapons"). Świeżutki i przerażający zwiastun nie pozostawia wątpliwości - film zobaczymy już 24 października.

Dalsza część tekstu pod wideo

Horror ma dość dobre opinie w sieci. Wiele osób twierdzi, że może stać się horrorem roku. Jedno jest pewne - jest to jeden z najbardziej pokręconych i tajemniczych filmów, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia. W dodatku, jest także niesamowicie przerażający - ale taki właśnie powinien być horror.

Za reżyserię "Zniknięcia" odpowiada Zach Cregger. W obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, czy Benedict Wong.

"Zniknięcia" o czym opowiada horror?