Telewizja i VoD

To może być najbardziej tajemniczy film roku. HBO Max zaskakuje

HBO Max wkrótce stanie się rajem dla tych, którzy kochają horrory i uwielbiają klimat Halloween. Wiele osób wyczekuje hitowego horroru "To: Witamy w Derry", a tymczasem to nie jedyna pozycja z tego gatunku, która wskoczy na HBO Max pod koniec października. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
Anna Kopeć (AnnaKo)
0
HBO Max zaskakuje. Platforma postawiła w tym roku na horrory. I to sprytnie zaplanowała premiery przed nocą Halloweenową. HBO Max Polska ogłosiła datę premiery kolejnego głośnego horroru "Zniknięcie" ("Weapons"). Świeżutki i przerażający zwiastun nie pozostawia wątpliwości - film zobaczymy już 24 października. 

Horror ma dość dobre opinie w sieci. Wiele osób twierdzi, że może stać się horrorem roku. Jedno jest pewne - jest to jeden z najbardziej pokręconych i tajemniczych filmów, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia. W dodatku, jest także niesamowicie przerażający - ale taki właśnie powinien być horror. 

Za reżyserię "Zniknięcia" odpowiada Zach Cregger. W obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, czy Benedict Wong.

"Zniknięcia" o czym opowiada horror?

Fabuła, jak sam tytuł wskazuje opiera się na zniknięciu dzieci w spokojnym sennym miasteczku. To jeden z ulubionych horrorowych wątków, bez wątpienia. Już na samą myśl o tego typu zdarzeniu przechodzą nas ciarki. W "Zniknięciach" tajemniczo i bez ślady przepada siedemnaścioro dzieci z jednej klasy. Po prostu wybiegają w nocy i znikają bez śladu. W dodatku, do tego zdarzenia dochodzi tej samej nocy, dokładnie o tej samej godzinie. Zrozpaczeni mieszkańcy miasteczka Maybrook w Pensylwanii starają się rozwikłać zagadkę i dowiedzieć się kto lub co stoi za tym zniknięciem.

telepolis
HBO Max
HBO Max