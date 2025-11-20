Amazfit tnie ceny na Black Friday. Najlepsze zegarki taniej

Amazfit przygotował specjalną ofertę z okazji Black Friday. Promocja, która trwa do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów, objęła siedem sportowych zegarków – większość zadebiutowała w mijającym roku. W zależności od modelu można zaoszczędzić nawet do 150 zł.

Amazfit T-Rex 3 Pro (w wersji 48 mm)

To najbardziej zaawansowany technologicznie smartwatch dla miłośników sportów wytrzymałościowych i siłowych. Jego koperta wykonana jest z tytanu 5. klasy. Ekran AMOLED chroniony jest przez szafirowe szkło, a treningi biegowe jeszcze przed wschodem, jak i po zachodzie słońca ułatwia wbudowana latarka. Bezpłatne mapy offline i dziesiątki danych treningowych, potreningowych i regeneracyjnych wraz z awansowaną analityką dostępną w Zepp App ułatwiają efektywne planowanie i realizowanie kolejnych treningów.

Amazfit T-Rex 3 Pro współpracuje z wieloma urządzeniami peryferyjnymi. Podwójna antena GPS i najnowszej generacji sensor BioTracker zapewniają dokładniejszy monitoring tempa i tętna. W promocji za 1599 zł (wcześniej 1699 zł).

Amazfit T-Rex 3

W promocji dostępny jest także Amazfit T-Rex 3. W odróżnieniu od wersji Pro, T-Rex 3 oferuje mniej trybów sportowych, koperta jest wykonana ze stali nierdzewnej, nie ma latarki i głośnika. Jednak szereg funkcji pod względem dokładności i możliwości jest zbliżona do tego, co oferuje T-Rex 3 Pro. W promocji za 1059 zł (wcześniej 1199 zł).

Amazfit Balance 2

Balance 2 to zegarek sportowy szczególnie polecany do treningów biegowych oraz ćwiczeń uzupełniających na siłowni. Ekran AMOLED o przekątnej 1,5” chroniony jest przez szafirowe szkło. Tak jak T-Rex 3 Pro, został wyposażony w wydajną baterię. Przy zwykłym użytkowaniu Balance 2 może pracować nawet 3 tygodnie.

Balance 2 zapewnia dokładny monitoring danych i również zaawansowaną analitykę. Widoki z danymi treningowymi mogą być personalizowane i dostosowywane do rodzaju jednostek treningowych. Treningi mogą być udostępniane na wielu platformach jak Strava czyTraining Peaks. W promocji za 1149 zł (wcześniej 1299 zł).

Amazfit Active 2

Active 2 oferuje wiele funkcji, które dotąd były dostępne w modelach z wyższej półki cenowej. Zegarek wykorzystuje optyczny sensor BioTracker 6.0 PPG do monitorowania parametrów treningowych i regeneracyjnych. Udostępnia dziesiątki trybów sportowych, w tym zaawansowane treningi biegowe oraz ewaluację ćwiczeń siłowych pod kątem płynności i stabilności ruchu.

W promocji dostępne są dwie wersje Active 2: podstawowa i premium. Wersja podstawowa kosztuje 389 zł (wcześniej 429 zł), a premium z płatnościami NFC – 479 zł (wcześniej 569 zł).

Amazfit Active 2 Square

Active 2 Square to smartwatch dla osób, które uprawiają sport dla przyjemności i zdrowia. Oferuje identyczne rozwiązania jak Amazfit Active 2 Premium. W zestawie mamy dwa paski: skórzany czarny i sportowy czerwony. W promocji na Black Friday Active 2 Square kosztuje 549 zł (wcześniej 649 zł).

Amazfit Bip 6

Kosztuje niewiele, ale oferuje rozwiązania, które wcześniej dostępne były tylko w sportowych zegarkach z wyższej półki cenowej. Ekran AMOLED o przekątnej 1,97” i maksymalnej jasności 2000 nitów zapewnia wyraźny podgląd danych w trakcie ćwiczeń.

Zegarek rejestruje m.in. zmęczenie fizyczne, sen oraz zmienność rytmu serca (pośrednio zmęczenie układu nerwowego). Monitoruje dziesiątki dyscyplin sportowych, w tym bieganie, treningi siłowe i sprawnościowe. Smartwatch na jednym ładowaniu może pracować do dwóch tygodni. Oferuje bezpłatne mapy off-line. W promocji kosztuje 299 zł (wcześniej 349 zł).