Android 16 dla smartfonów Nothing. Wiemy, kiedy pobierzesz aktualizację

Użytkownicy smartfonów Nothing musieli uzbroić się w cierpliwość. Choć Android 16 zadebiutował publicznie jeszcze w czerwcu, autorska nakładka producenta potrzebowała więcej czasu w piekarniku. Firma postawiła w tym roku na dopracowanie funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Po otwartej becie, która ruszyła pod koniec października, przyszedł czas na finał.

Koniec testów, czas na "Flow"

Nothing potwierdził na swoim profilu w mediach społecznościowych, że oficjalne wdrażanie Nothing OS 4.0 rozpocznie się w ten piątek, 21 listopada 2025 roku. Firma podziękowała też beta testerom za ich wkład w wyłapywanie błędów. To dzięki nim stabilna wersja może trafić do szerokiego grona odbiorców.

Producent nazywa tę aktualizację kryptonimem "Flow". Hasło promujące nową wersję brzmi: Pozwól swojemu telefonowi wnieść przepływ do Twojego życia. Brzmi marketingowo, ale za słowami idą konkrety. Wersja stabilna powinna trafić do użytkowników falami, zaczynając od najnowszych modeli.

Które smartfony dostaną aktualizację?

Choć pełna i ostateczna lista urządzeń dla wersji stabilnej nie została jeszcze opublikowana w formie tabeli, wiele możemy wywnioskować z programu beta. Otwarta beta Androida 16 obejmowała szerokie portfolio marki.

Co nowego w Nothing OS 4.0?

Zmiany nie kończą się tylko na numerku przy wersji Androida. Nothing OS 4.0 wprowadza sporo nowości w interfejsie. Pojawi się długo wyczekiwany tryb "Extra Dark Mode", który jeszcze bardziej przyciemni ekran w nocy. Ułatwieniem dla wielozadaniowców będzie nowy widok w oknie (Pop-Up View).

Fani personalizacji dostaną nowe tarcze zegara na ekran blokady oraz nowe kafelki szybkich ustawień. Ciekawostką są "Essential Apps". To widżety tworzone przez społeczność, którymi będzie można się dzielić.

Warto wspomnieć też o funkcjach aparatu. Seria Phone (2) otrzyma funkcję "Stretch", która była już dostępna w nowszym modelu Phone (3). Pewne kontrowersje budzi funkcja "Lock Glimpse", mająca wyświetlać treści na zablokowanym ekranie. Producent jednak uspokaja. W serii Phone (3a) opcja ta będzie domyślnie wyłączona.