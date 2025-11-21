Sprzęt

Rób zapasy, bo taniej nie będzie. W Action to 49 groszy za sztukę

Baterie Alkaliczne nie tylko oferują znacznie dłuższy czas pracy, ale również są bezpieczniejsze dla naszych urządzeń, ponieważ się nie wylewają.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21 LIS 2025
7
Problem w tym, że zwykle kosztują one ponad 1 zł za sztukę. Jednak w promocji Action można je kupić naprawdę tanio, ponieważ pakiet składający się na 20 sztuk kosztuje tam 9,79 zł, czyli co przekłada się na 49 groszy za sztukę. Promocja ta dotyczy zarówno ogniw AA, jak i AAA marki A-Force.

Baterie AA i AAA za 49 groszy sztuka

Świetnie nadają się one zarówno do myszki bezprzewodowej, czy zegara ściennego, jak i do latarki, czy kieszonkowego radia w zestawie ucieczkowym. Docenią je także fani retro, którzy wciąż korzystają z konsol Nintendo z serii Game Boy, a także nowszych konstrukcji do nich nawiązujących, jak Chromatic, chociaż ten ostatni raczej nie bije rekordów popularności w Polsce. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Action baterie aa Action promocje Baterie aaa A-Force
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis