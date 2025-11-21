Rób zapasy, bo taniej nie będzie. W Action to 49 groszy za sztukę

Problem w tym, że zwykle kosztują one ponad 1 zł za sztukę. Jednak w promocji Action można je kupić naprawdę tanio, ponieważ pakiet składający się na 20 sztuk kosztuje tam 9,79 zł, czyli co przekłada się na 49 groszy za sztukę. Promocja ta dotyczy zarówno ogniw AA, jak i AAA marki A-Force.

Baterie AA i AAA za 49 groszy sztuka

Świetnie nadają się one zarówno do myszki bezprzewodowej, czy zegara ściennego, jak i do latarki, czy kieszonkowego radia w zestawie ucieczkowym. Docenią je także fani retro, którzy wciąż korzystają z konsol Nintendo z serii Game Boy, a także nowszych konstrukcji do nich nawiązujących, jak Chromatic, chociaż ten ostatni raczej nie bije rekordów popularności w Polsce.