Sprzęt

Apple Vision Air nie będzie? Wstrzymano prace nad nowymi ekranami

Gigant z Cupertino woli zaoferować coś dla zwykłego Kowalskiego. Ma to zapewnić większa popularność, lepszą sprzedaż i większe zyski.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple Vision Air nie będzie? Wstrzymano prace nad nowymi ekranami

Chociaż zestaw mieszanej rzeczywistości od Apple, czyli gogle Vision Pro, jest ciekawym produktem, to nie cieszy się popularnością. Wszystko ze względu na absurdalnie wysoką cenę 3499 dolarów. Amerykanie planowali więc w następnej generacji zaoferować tańszy model - Vision Air. Jednak doniesienia z Korei twierdzą, że projekt mógł zostać pogrzebany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast wielkich i ciężkich gogli bardziej dyskretne okulary

Kluczem do sukcesu miały być ekrany mikroOLED na szklanym podłożu, rozwijane przez Samsung we współpracy z Apple. Rozwiązanie to miało być tańsze od technologii opartej na krzemie, co obniżyłoby koszti produkcji i otworzyłoby drogę do znacznie tańszego headsetu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gogle VR PICO Neo 3 Link
Gogle VR PICO Neo 3 Link
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S 128GB
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S 128GB
-60 zł
1429 zł - najniższa cena
Kup teraz 1369 zł
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Advertisement

Doniesienia Dealsite wskazują jednak, że to Apple miało poinformować Samsunga o wstrzymaniu prac, co sugeruje, że to właśnie firma z Cupertino podjęła decyzję o rezygnacji z Vision Air. Powody nie zostały ujawnione.

Nieoficjalnie mówi się, że Apple może przekierowywać zasoby na rozwój inteligentnych okularów. Pierwsza wersja ma zadebiutować już w 2026 roku, choć bez wyświetlacza AR. Pełnoprawny model z rozszerzoną rzeczywistością miałby pojawić się rok później. Okulary - lżejsze i wygodniejsze w codziennym użytkowaniu - mogą trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.

Mark Gurman z Bloomberga zwraca uwagę, że Vision Pro pozostaje produktem drogim i ciężkim, a Apple wprowadza zmiany bardzo wolno, co ogranicza jego atrakcyjność dla masowego rynku. Firma najwyraźniej dostrzega, że segment headsetów AR wciąż jest niszowy, podczas gdy inteligentne okulary mogą stać się w przyszłości czymś równie powszechnym jak smartfony.

Image
telepolis
#Apple gogle vr OLED samsung VR wirtualna rzeczywistość Apple Vision Pro mixed reality Apple Vision Air
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Dealsite, Wccftech, oprac. własne