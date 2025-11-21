Trzęsienie ziemi w Samsungu. Szef Galaxy bierze pełną władzę

Zmiany w zarządzie Samsunga

Koreańczycy nie czekają na nowy rok z porządkami. Samsung Electronics oficjalnie poinformował o roszadach na najwyższych szczeblach władzy. Najważniejsza wiadomość dotyczy człowieka, którego fani marki kojarzą doskonale. TM Roh został oficjalnie mianowany szefem dywizji Device eXperience (DX) oraz powołany na stanowisko CEO.

Tym samym dołącza on do Young Hyun Juna, wiceprezesa i szefa działu Device Solutions (DS), tworząc z nim duet współzarządzający całą firmą. Co ważne dla nas, użytkowników smartfonów, TM Roh nie rezygnuje ze swojej dotychczasowej roli. Nadal będzie bezpośrednio nadzorował biznes mobilny jako szef Mobile eXperience (MX).

TM Roh (Roh Tae-moon) to weteran firmy, który dołączył do Samsunga w 1997 roku. Nie jest typowym menadżerem "od tabelek", ale inżynierem, który odegrał kluczową rolę w rozwoju serii Galaxy. Jak podaje oficjalny newsroom Samsunga, Roh był najmłodszym dyrektorem wykonawczym w historii firmy. To on stał za sukcesem sprzedażowym najpopularniejszych modeli Galaxy S, a w ostatnich latach agresywnie promował składane smartfony z serii Fold i Flip, wierząc, że to one są przyszłością branży mobilnej.

TM Roh, Samsung Electronics

Nowy układ sił i nacisk na naukę

To nie koniec zmian personalnych. Samsung wyraźnie chce wzmocnić swoją pozycję lidera technologicznego, stawiając na mocne nazwiska w działach R&D. Nowym prezesem i dyrektorem ds. technologii (CTO) w dywizji DX został Janghyun Yoon. Objął on również stery w Samsung Research.

Yoon to postać nietuzinkowa. Wcześniej kierował Samsung Venture Investment, ale jego korzenie tkwią w oprogramowaniu. W przeszłości odpowiadał za rozwój platform software'owych, IoT oraz systemu Tizen. To sugeruje, że Samsung będzie kładł jeszcze większy nacisk na ekosystem i łączenie urządzeń.