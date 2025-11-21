Spotify z nowym narzędziem. Ułatwi życie użytkownikom i to bardzo
Od teraz, będziecie mogli, bez najmniejszego problemu oraz sentymentu przenieść swoje playlisty z konkurencyjnych aplikacji, prosto do Spotify. Platforma oficjalnie uruchomiła nową usługę, dzięki integracji z TuneMyMusic.
Spotify chce ułatwić życie użytkownikom
Spotify oficjalnie uruchomiło obsługę importowania playlist za pośrednictwem TuneMyMusic. Umożliwiło, tym samym, użytkownikom urządzeń mobilnych przenoszenie nawet całkiem dużych bibliotek utworów bezpośrednio z innych serwisów streamingowych.
To może być istotne narzędzie, w obliczu tego, że żyjemy w świecie, gdzie nieustannie rosną ceny różnych serwisów streamingowych, a wprowadzanie funkcji jest dość sporadyczne. Wszyscy niezadowoleni z danej usługi użytkownicy będą mieli fajną opcję ucieczki, albo też świadomego przełączania się między serwisami takimi, jak Spotify, Apple Music, czy YouTubeMusic.
Spotify sprawi, że łatwo i szybko porzucimy konkurencję
Do tej pory, wszyscy niezadowoleni z usług użytkownicy, musieli korzystać z narzędzi firm trzecich, stworzonych do migracji między serwisami. Teraz firmy prześcigają się w staraniach, jak użytkownikom ten cały proces ułatwić. Dodatek Spotify jest z pewnością narzędziem wartym wypróbowania. Faktycznie może się przydać - obiecuje łatwe przenoszenie playlist z innych popularnych aplikacji muzycznych. Funkcja ta nie dość, że została oficjalnie ogłoszona, to jeszcze będzie dostępna na urządzeniach mobilnych w ciągu najbliższych dni.
Użytkownicy wersji Premium Spotify, będą mogli wkrótce także skorzystać z nowych funkcji, m.in. "SongDNA" i "Informacje o utworze", które zapewnią im lepszy wgląd w twórców i ich powiązania muzyczne.