Spotify z nowym narzędziem. Ułatwi życie użytkownikom i to bardzo

Spotify chce ułatwić życie użytkownikom

Spotify oficjalnie uruchomiło obsługę importowania playlist za pośrednictwem TuneMyMusic. Umożliwiło, tym samym, użytkownikom urządzeń mobilnych przenoszenie nawet całkiem dużych bibliotek utworów bezpośrednio z innych serwisów streamingowych.

To może być istotne narzędzie, w obliczu tego, że żyjemy w świecie, gdzie nieustannie rosną ceny różnych serwisów streamingowych, a wprowadzanie funkcji jest dość sporadyczne. Wszyscy niezadowoleni z danej usługi użytkownicy będą mieli fajną opcję ucieczki, albo też świadomego przełączania się między serwisami takimi, jak Spotify, Apple Music, czy YouTubeMusic.

Spotify sprawi, że łatwo i szybko porzucimy konkurencję

Do tej pory, wszyscy niezadowoleni z usług użytkownicy, musieli korzystać z narzędzi firm trzecich, stworzonych do migracji między serwisami. Teraz firmy prześcigają się w staraniach, jak użytkownikom ten cały proces ułatwić. Dodatek Spotify jest z pewnością narzędziem wartym wypróbowania. Faktycznie może się przydać - obiecuje łatwe przenoszenie playlist z innych popularnych aplikacji muzycznych. Funkcja ta nie dość, że została oficjalnie ogłoszona, to jeszcze będzie dostępna na urządzeniach mobilnych w ciągu najbliższych dni.