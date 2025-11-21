Hakerzy upatrzyli sobie nowy cel. Chcą wykorzystać pewną lukę

Firma tłumaczy, o co chodzi z atakiem

Jak tłumaczy firma w swoim oświadczeniu, problem nie dotyczy głównej platformy Salesforce, a jej połączenia z zewnętrznym dostawcą, czyli wspomnianą firmą Gainsight.

Aby zapobiec dalszym problemom, Salesforce dezaktywował dostęp do aplikacji Gainsight i obecnie analizuje zaistniałą sytuację.

Nie ma w tej chwili podstaw do tego by uważać, że problem jest związany ze złamaniem zabezpieczeń platformy Salesforce. stanowczo komentują sprawę przedstawiciele platformy.

Z kolei firma Gainsight, w swoim oświadczeniu nie podała zbyt wielu szczegółów, zapewniając tylko o współpracy z Salesforce w celu wyjaśnienia całej sprawy.

Pracujemy blisko z Salesforce w badaniu podejrzanej aktywności, która doprowadziła do zablokowania dostępu do aplikacji naszej firmy dostępnych na platformie Salesforce.

Nie jest to pierwszy przypadek w ostatnich tygodniach, kiedy hakerzy próbują wykorzystać luki nie w samej głównej platformie technologicznych gigantów, ale w integracji ich produktu z zewnętrznymi dostawcami. W zeszłym miesiącu o podobnym ataku poinformowało Google. W przypadku wyszukiwarkowego giganta hakerzy próbowali zdobyć dostęp do danych wrażliwych poprzez Oracle E-Business Suite.