Tech

Klik i gotowe. Meta zamieni nasz salon w wirtualne miejsce spotkań

Hyperscape firmy Meta jest już całkowicie gotowe do tego, aby zmienić wasz prawdziwy salon w miejsce spotkań VR. Trzeba przyznać, że brzmi to już naprawdę futurystycznie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Klik i gotowe. Meta zamieni nasz salon w wirtualne miejsce spotkań

Podziel się wrażeniami ze znajomymi 

Firma wprowadza możliwość spędzania czasu ze znajomymi w pokojach Hyperscape. Teraz będzie można poczuć się niczym w Simsach. Fotorealistyczne cyfrowe repliki rzeczywistych miejsc są już naprawdę imponujące. Meta tworzy je z wykorzystaniem technologii "Hyperscape", która skanuje pomieszczenia za pomocą kamer w goglach VR Quest 3 lub Quest 3S. Do tej pory były one jednak odizolowanymi przestrzeniami. Oznaczało to, że jeśli chcieliście odwiedzić wirtualną wersję pokoju, czy kuchni w swoim domu, mogliście to zrobić jedynie samodzielnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od tego tygodnia jednak, to się zmienia. Meta wprowadza możliwość udostępniania linków, które pozwolą innym osobom odwiedzać pokoje Hyperscape razem z nami. Rzecz jasna, w dalszym ciągu za pomocą gogli VR Quest 3 lub 3S, albo za pośrednictwem aplikacji mobilnej Meta Horizon.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui POWERA do gogli i kontrolerów PlayStation VR2
Etui POWERA do gogli i kontrolerów PlayStation VR2
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Torba POWERA MQCS0319-01 do Meta Quest 3/3S
Torba POWERA MQCS0319-01 do Meta Quest 3/3S
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Etui BOBOVR C3 do gogli VR
Etui BOBOVR C3 do gogli VR
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Advertisement

Będzie można zaprosić aż do ośmiu osób

Według wpisu na blogu Meta umożliwi przebywanie w jednej instancji świata Hyperscape aż ośmiu osobom. Firma ma też nadzieję, zwiększyć tę liczbę w przyszłości. Meta "przenosi także renderowanie na urządzenie" i dodaje dźwięki do świata Hyperscape. Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi coraz bardziej kusząco. 

Nie wszyscy jednak dostaną tę funkcję od razu, ale warto cierpliwie czekać. Będzie ona wdrażana stopniowo dla wszystkich użytkowników w ciągu najbliższych miesięcy. 

Image
telepolis
wirtualna rzeczywistość wirtualna rzeczywistość przyszłością edukacji Meta AI
Zródła zdjęć: dotshock / Shutterstock
Źródła tekstu: The Verge