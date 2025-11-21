Klik i gotowe. Meta zamieni nasz salon w wirtualne miejsce spotkań

Podziel się wrażeniami ze znajomymi

Firma wprowadza możliwość spędzania czasu ze znajomymi w pokojach Hyperscape. Teraz będzie można poczuć się niczym w Simsach. Fotorealistyczne cyfrowe repliki rzeczywistych miejsc są już naprawdę imponujące. Meta tworzy je z wykorzystaniem technologii "Hyperscape", która skanuje pomieszczenia za pomocą kamer w goglach VR Quest 3 lub Quest 3S. Do tej pory były one jednak odizolowanymi przestrzeniami. Oznaczało to, że jeśli chcieliście odwiedzić wirtualną wersję pokoju, czy kuchni w swoim domu, mogliście to zrobić jedynie samodzielnie.

Od tego tygodnia jednak, to się zmienia. Meta wprowadza możliwość udostępniania linków, które pozwolą innym osobom odwiedzać pokoje Hyperscape razem z nami. Rzecz jasna, w dalszym ciągu za pomocą gogli VR Quest 3 lub 3S, albo za pośrednictwem aplikacji mobilnej Meta Horizon.

Będzie można zaprosić aż do ośmiu osób

Według wpisu na blogu Meta umożliwi przebywanie w jednej instancji świata Hyperscape aż ośmiu osobom. Firma ma też nadzieję, zwiększyć tę liczbę w przyszłości. Meta "przenosi także renderowanie na urządzenie" i dodaje dźwięki do świata Hyperscape. Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi coraz bardziej kusząco.