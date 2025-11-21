Klik i gotowe. Meta zamieni nasz salon w wirtualne miejsce spotkań
Hyperscape firmy Meta jest już całkowicie gotowe do tego, aby zmienić wasz prawdziwy salon w miejsce spotkań VR. Trzeba przyznać, że brzmi to już naprawdę futurystycznie.
Podziel się wrażeniami ze znajomymi
Firma wprowadza możliwość spędzania czasu ze znajomymi w pokojach Hyperscape. Teraz będzie można poczuć się niczym w Simsach. Fotorealistyczne cyfrowe repliki rzeczywistych miejsc są już naprawdę imponujące. Meta tworzy je z wykorzystaniem technologii "Hyperscape", która skanuje pomieszczenia za pomocą kamer w goglach VR Quest 3 lub Quest 3S. Do tej pory były one jednak odizolowanymi przestrzeniami. Oznaczało to, że jeśli chcieliście odwiedzić wirtualną wersję pokoju, czy kuchni w swoim domu, mogliście to zrobić jedynie samodzielnie.
Od tego tygodnia jednak, to się zmienia. Meta wprowadza możliwość udostępniania linków, które pozwolą innym osobom odwiedzać pokoje Hyperscape razem z nami. Rzecz jasna, w dalszym ciągu za pomocą gogli VR Quest 3 lub 3S, albo za pośrednictwem aplikacji mobilnej Meta Horizon.
Będzie można zaprosić aż do ośmiu osób
Według wpisu na blogu Meta umożliwi przebywanie w jednej instancji świata Hyperscape aż ośmiu osobom. Firma ma też nadzieję, zwiększyć tę liczbę w przyszłości. Meta "przenosi także renderowanie na urządzenie" i dodaje dźwięki do świata Hyperscape. Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi coraz bardziej kusząco.
Nie wszyscy jednak dostaną tę funkcję od razu, ale warto cierpliwie czekać. Będzie ona wdrażana stopniowo dla wszystkich użytkowników w ciągu najbliższych miesięcy.