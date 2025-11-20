Sprzęt

Procesory Intel Panther Lake zadebiutują już na początku stycznia

Zarówno Niebiescy, jak i ich partnerzy są już gotowi. Od premiery układów na bazie nowych architektur i autorskiej litografii dzielą nas niecałe dwa miesiące.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 LIS 2025
0
Intel potwierdził oficjalnie, że mobilne procesory Panther Lake zadebiutują podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA). Keynote odbędzie się o północy czasu polskiego z 5 na 6 stycznia, a poprowadzi go Jim Johnson, starszy wiceprezes i szef Client Computing Group. Wystąpienie dostępne będzie również w formie transmisji na żywo.

Zobaczymy połączenie architektur Cougar Cove i Darkmont 

Omawiane CPU to trzecia generacja w ramach rodziny Intel Core Ultra i jednocześnie pierwsze konsumenckie układy w litografii Intel 18A. Dokładne informacje o budowie dostępne są w naszym wcześniejszym artykule. W skrócie, Panther Lake zaatakuje wszystkie segmenty - lekkie ultrabooki biznesowe, laptopy do pracy i gier, ale również urządzenia brzegowe.

Advertisement

Według dotychczasowych informacji dostaniemy aż 14 różnych modeli, podzielonych na znane nam już segmenty, czyli Core Ultra 3, 5, 7 i 9. Będą się one różniły liczbą rdzeni, taktowaniami, iGPU oraz TDP. Flagowcem zostanie Intel Core Ultra X9 388H, który zaoferuje 16 rdzeni oraz zintegrowany układ graficzny z 12 jednostkami Xe3.

Nie pozostaje nic innego jak czekać na prezentację laptopów przez partnerów takich jak ASUS, Acer, MSI, Lenovo, HP i inni. Wtedy też poznamy wydajność, sugerowane ceny urządzeń oraz temperatury i pobór mocy. A jeśli procesory okażą się sukcesem, to może to przekonać zewnętrzne firmy do skorzystania z usług działu Intel Foundry.

Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne